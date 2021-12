Affaire de l’huile de table : le ministère met les points sur les « i »

La pénurie d’huile de table semble encore faire surface ces derniers temps. En effet, les citoyens ne cessent de dénoncer ce fait, notamment dans certaines wilayas, où des commerçants profitent de la situation pour faire augmenter le prix de ce produit.

À cet effet, le ministère du Commerce a réagi face à cette situation critique que subi les simples citoyens, ce jeudi 30 décembre 2021, en mettant en place des quantités importantes de cet aliment dans les différents magasins d’alimentation générale.

Dans des publications postées sur la page Facebook officielle dudit ministère, l’huile de table et dans ses différentes marques est désormais disponible dans tous les magasins de gros de la wilaya de Jijel.

La même source a ajouté que le processus de distribution est effectué périodiquement au niveau des magasins en quantité suffisante et répond aux besoins des citoyens, et les a appelés à ne pas se laisser prendre par les rumeurs et à ne pas se précipiter pour acquérir ce produit en quantités qui dépassent le besoin.

La pénurie s’efface dans plusieurs wilayas

Dans le même chapitre, la source a fait savoir que cet aliment est également disponible dans la wilaya de Relizane, tout en rassurant les citoyens qu’il n’y a pas de pénurie enregistrée dans le secteur de la distribution et appelle à un esprit de rationalité dans la consommation, et à ne pas être pris par des rumeurs.

Idem pour les wilayas de Biskra, Médéa, Bordj Bou Arreridj, Chlef et Tlemcen, ledit ministère affirme que l’huile de table est disponible et les quantités suffisent tout le monde et peuvent répondre à tous les besoins des citoyens.