Affaire de l’étudiant étranger : Les précisions de l’EMS Algérie

EMS, la filiale d’Algérie poste, a réagi suite à l’affaire de l’étudiant étranger qui a été victime d’un vol. Profitant de son droit de réponse à notre article paru il y a deux jours, l’entreprise EMS Algérie, avait tenu à apporter certaines précisions.

Suite à la parution de notre article, qui exposait la mésaventure d’un étudiant au niveau de l’université d’Oran, originaire d’Afrique subsaharienne, qui a été la victime du vol de son colis, un communiqué de EMS ALGÉRIE, est parvenu à notre rédaction.

Ce communiqué, dont l’objet est une mise au point concernant cette affaire, vise en premier lieu à apporter des éclaircissements ainsi que des détails importants qui méritent d’être cités. En effet, les éclairages apportés sont “nécessaires, afin d’apaiser le sentiment de frustration provoquée” suite à la parution de l’article.

Les précisions de EMS

Quelques points ont été donc clarifiés, grâce au communiqué de l’entreprise EMS Algérie. Cette dernière a tenu à expliquer que le colis de l’étudiant étranger a été bel et bien arrivé en Algérie en date du 13/01/2021, comme cela est rapporté par notre article, mais ce colis n’a pas été toutefois réceptionné par EMS, mais par un autre opérateur dont on ignore le nom.

Le représentant de EMS Algérie a également tenu à préciser que le colis de cet étudiant a transité, depuis son dépôt en Suisse, “par plusieurs circuits d’opérateurs logistiques, postaux et compagnies aériennes, avant d’être remis à EMS Algérie”, et plus précisément au centre d’Oran, le 22/02/2021. Il est également ajouté “qu’à la réception du colis chez l’EMS, et après vérification, un PV a été établi ce jour, portant les anomalies observées”

C’est d’ailleurs à la même date que la victime du vol s’est présentée au centre d’Oran, et a récupéré son colis. Il s’agit donc “d’un colis remis à l’EMS pour une livraison au dernier kilomètre“, selon le representant de cette entreprise.

Pour conclure, le représentant de EMS a souligné que son entreprise ne peut pas être tenue pour responsable du vol dont cet étudiant a été victime, et que le colis de ce dernier “a été livré tel qu’il a été réceptionné, avec un constat d’anomalie préalablement transcrit sur PV.”

EMS Algérie, via ce communiqué, a tenu également à rassurer ses clients qu’elle “veille scrupuleusement sur la sécurité de leurs colis”, et que “les différents audits nationaux et internationaux effectués dans notre réseau démontrent clairement le degré élevé de la sécurité du processus mis en place pour transporter les colis de nos clients.”