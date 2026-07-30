Affaire de l’acide dans un abreuvoir pour dromadaires : deux suspects arrêtés (vidéo)

Deux hommes ont été placés en garde à vue à El Meniaa après la propagation sur les réseaux sociaux d’une vidéo les montrant en train de verser une substance acide dans un abreuvoir destiné aux dromadaires. La Gendarmerie nationale a annoncé leur arrestation à l’issue d’investigations menées par les unités de la compagnie régionale, qui ont exploité le contenu de l’enregistrement pour localiser précisément le lieu des faits et identifier les deux protagonistes.

La vidéo choc comme point de départ de l’enquête

L’affaire a démarré par la circulation d’un court enregistrement sur les plateformes numériques. On y voit un individu déverser un produit acide dans un point d’eau aménagé pour l’abreuvement du bétail, situé dans un périmètre agricole de la wilaya d’El Meniaa. Dans la séquence, l’homme explique lui-même son geste : il cherche à éloigner les chameaux qui s’introduisent sur son exploitation et endommagent ses cultures.

Dès la propagation des images, les services de la Gendarmerie nationale ont enclenché une procédure d’enquête. Les investigations ont été intensifiées, les renseignements croisés, jusqu’à ce que les unités de la compagnie régionale du Darak à El Meniaa parviennent à déterminer la localisation exacte de la scène filmée.

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Deux arrestations : l’auteur des faits et son cameraman interpellés

Une patrouille a été immédiatement constituée et dépêchée sur les lieux. L’opération a abouti à l’interpellation de deux personnes : l’homme qui a versé la substance acide et celui qui a filmé et diffusé la scène. Le matériel de tournage a été saisi dans la foulée.

Des constatations techniques ont été effectuées sur place. Un dossier judiciaire complet est en cours de constitution, et la Gendarmerie nationale a précisé que les deux mis en cause seront présentés devant les autorités judiciaires compétentes à l’issue de l’accomplissement de l’ensemble des procédures légales.

Ce type d’intervention illustre une réalité désormais bien établie : les vidéos partagées sur les réseaux sociaux sont devenues de véritables outils d’enquête pour les forces de l’ordre. En juillet dernier, un conducteur filmé en train de jeter des déchets sur la voie publique à Alger avait été arrêté selon le même schéma, quelques heures seulement après la mise en ligne des images.

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Une affaire qui a mobilisé éleveurs et autorités agricoles

L’affaire de l’abreuvoir empoisonné à El Meniaa avait suscité une vive indignation bien avant les arrestations. Selon des éleveurs et acteurs locaux, plusieurs bêtes seraient mortes après avoir bu l’eau contaminée, tandis que d’autres demeuraient introuvables. La Direction des services agricoles de la wilaya avait réagi rapidement en déposant une plainte officielle auprès de la justice.

Un collectif d’associations d’éleveurs avait également saisi le ministre de l’Agriculture ainsi que le wali d’El Meniaa, qualifiant les faits de crime environnemental et humain aux conséquences potentiellement graves pour les sols, les pâturages et la nappe phréatique de la région.

Sur le plan pénal, le code algérien sanctionne sévèrement l’empoisonnement volontaire d’animaux. Les peines encourues vont d’un à cinq ans d’emprisonnement, selon les conclusions de l’instruction judiciaire. Les deux suspects devront répondre de leurs actes devant un tribunal, dans une affaire qui dépasse le simple conflit de voisinage agricole pour toucher à la protection du cheptel et à la sécurité environnementale.

Cette arrestation s’inscrit dans un contexte plus large de réponse judiciaire aux actes filmés et diffusés en ligne. Quelques jours plus tôt, l’auteur d’une attaque à l’essence à Djelfa avait été neutralisé en moins de trente minutes grâce à la même mécanique : une vidéo virale, une identification rapide, une interpellation immédiate.

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