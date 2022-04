Affaire de la semoule à Djelfa : la direction du commerce répond

Depuis quelques mois, plusieurs denrées alimentaires de première nécessité font l’objet d’une pénurie, notamment en ce mois de Ramadan qui se distingue par une forte surconsommation. Après l’huile et le lait, la semoule fait beaucoup parler d’elle.

Cet aliment de base fait l’objet depuis deux jours d’une grande polémique suscitée sur les réseaux sociaux faisant état de la condition de présenter un livret de famille pour l’achat d’un sac de semoule de 10 kilos à Djelfa. L’information qui suscité l’ire et l’indignation des Algériens serait complètement erronée. C’est ce qu’a assuré la Direction du Commerce et de la Promotion des Exportations de la wilaya de Djelfa a fait un démenti solennel à travers un communiqué rendu public ce jeudi 14 avril 2022, assurant que l’inspection régionale de Mesaad n’a émis aucune instruction dans ce sens.

Une pure rumeur selon la direction du Commerce

La Direction du Commerce a tenu à réagir rapidement pour stopper ces rumeurs qui se sont propagées telle une trainée de poudre sur les réseaux sociaux, au risque d’induire l’opinion publique en erreur, explique-t-elle dans son communiqué. Les dizaines, voire centaines de réactions et commentaires des internautes critiquant cette mesure ne pouvaient donc pas laisser indifférents les pouvoirs publics.

Par l’occasion, la direction de la wilaya de Djelfa a tenu dans le même communiqué à rassurer les citoyens sur la disponibilité de la semoule au niveau des différents points de vente de la wilaya. Elle assure également qu’aucune condition ou restriction n’a été émise par ses services pour l’achat de cette denrée.

Importantes quantités de stocks pour couvrir la demande

Pour rappel, le Directeur de l’organisation des marchés et des activités commerciales au ministère du Commerce, Ahmed Mokrani avait annoncé le mois dernier la mise en place d’une commission interministérielle chargée de garantir la disponibilité en quantités suffisantes et à des prix raisonnables de tous les produits de consommation durant le mois sacré du Ramadan.

Il en est ainsi pour les stocks de blé dur qui s’élèvent à 9,4 quintaux et plus de 21quintaux pour le blé tendre. Le responsable a également fait état de 428 minoteries de blé tendre et 155 minoteries de semoule chargées d’approvisionner quotidiennement les marchés en quantités suffisantes en farine et en semoule, et la réguler du marché, notamment en cas de forte demande.