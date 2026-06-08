Affaire de la profanation du drapeau national à Alger : les suspects devant la justice

Quelques jours après la diffusion d’une vidéo choquante montrant le drapeau algérien piétiné à l’entrée d’un hôtel, l’affaire prend une tournure judiciaire.

En effet, les individus suspectés d’être impliqués dans l’affaire de profanation du drapeau national sont actuellement présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Bir Mourad Raïs. L’incident s’est produit au sein de l’établissement hôtelier « The Legacy » , situé dans la capitale.

Cette affaire fait suite à la diffusion de photos et de séquences vidéo sur les réseaux sociaux, qui ont suscité une vive vague de colère et d’indignation parmi les internautes.

Les images montraient l’emblème national posé à même le sol dans l’enceinte de l’hôtel, une scène largement qualifiée d’atteinte grave à l’un des symboles les plus sacrés de la souveraineté et de la mémoire nationales.

Profanation du drapeau national : une vidéo virale à l’origine du scandale et de la fermeture de l’établissement

L’affaire a débuté en fin de semaine dernière lorsqu’une séquence vidéo, filmée lors d’un événement organisé au sein de cet établissement situé à Hydra (Alger), est devenue virale sur la toile. Les images montraient l’emblème national traité avec un manque de respect flagrant, posé à même le sol à l’entrée de l’établissement, des personnes allant jusqu’à marcher dessus.

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Cette scène a immédiatement suscité un tollé et une vague d’indignation sans précédent sur les réseaux sociaux. Pour les internautes, qui ont massivement réclamé des sanctions exemplaires et l’ouverture d’une enquête, cet acte a franchi une « ligne rouge » en portant une atteinte directe à la mémoire des martyrs de la Révolution et à la souveraineté nationale.

La direction plaide la « bonne foi », le ministère frappe fort

Face à l’ampleur de la polémique et aux appels au boycott, la direction de « The Legacy Luxury Algiers » a tenté de désamorcer la crise en publiant un communiqué.

Tout en réfutant catégoriquement toute intention malveillante, les responsables ont plaidé la bonne foi, affirmant que ces images ne reflétaient en rien les valeurs de respect de l’institution envers les symboles de l’État algérien. Une condamnation ferme de la direction qui n’aura pas suffi à stopper la machine administrative.

مقطع فيديو يوثق إهانة للراية الوطنية حيث جُعلت كبساط تدوسها الأقدام.🇩🇿😠 pic.twitter.com/OoFaityRFx — 🇩🇿 1.2.3 viva l’algerie (@vivalalgerie7) June 5, 2026

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Dès samedi, le ministère du Tourisme et de l’Artisanat est passé à l’action. Sur ordre de la ministre Houria Meddahi, une commission d’enquête de terrain — composée de l’Inspecteur général du ministère et de la Directrice du tourisme de la wilaya d’Alger — a été dépêchée sur les lieux pour établir précisément les faits.

À l’issue d’une réunion d’évaluation des conclusions de l’inspection, la sentence est tombée, radicale : le ministère a prononcé la fermeture immédiate de l’hôtel et le retrait définitif de sa licence d’exploitation.

Le département ministériel a réaffirmé à cette occasion qu’aucun manquement aux règles déontologiques ou atteinte aux symboles de l’État ne serait toléré au sein du secteur touristique. C’est donc dans ce contexte de fermeté absolue que le dossier est désormais entre les mains de la justice.