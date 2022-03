Affaire de la prise d’otage à Zeralda : les précisions de la DGSN

Les crimes et les violences sont devenus monnaie courante de nos jours, ces derniers secouent la vie quotidienne de la société. La plupart du temps ces crimes ou violences touchent la gente féminine, et on déplore de plus en plus de féminicides, malheureusement.

Durant la soirée d’hier lundi 28 mars 2022, une vidéo qui montrait clairement la prise d’otage d’une jeune femme par un jeune homme et une tentative de meurtre, a fait le tour des réseaux sociaux algériens.

Communiqué de la DGSN

Aujourd’hui mardi 29 mars 2022, la Direction Générale de la Sécurité Nationale a publié un communiqué officiel, qui donne plus de détails concernant cette vidéo.

« Une vidéo a circulé montrant une fille menacée de mort … Suite à la diffusion dans la soirée du lundi 28 mars 2022, d’une vidéo sur les réseaux sociaux, montrant une personne menaçant de tuer une jeune fille avec une arme blanche (ciseaux), la Direction Générale Sécurité Nationale a appris que l’incident date du 26 mars 2022 et s’est déroulé à l’hôpital Zeralda (Alger). »

Toujours selon le communiqué de la DGSN « Il s’agit d’un jeune homme de 28 ans, ayant déjà des antécédents judiciaires, résidant à Alger, qui a menacé de tuer sa compagne de 25 ans, originaire de la wilaya de Tizi Ouzou. »

Toujours selon la vidéo en question, on voyait clairement la présence des forces de l’ordre qui ont réussi à sauver la vie de la jeune femme. Selon les détails du communiqué de la DGSN, c’est grâce à l’intervention de la police à l’aide d’un pistolet électrique que le jeune homme a pu être appréhendé.

Le jeune homme en question a été arrêté et présenté devant le procureur de la République, ce mardi 29 mars, auprès du tribunal de Chéraga.