Affaire de la pelouse du stade Tchaker : le DJS de Blida limogé

Suite à la grande polémique provoquée par les déclarations du sélectionneur national Djamel Belmadi sur l’état catastrophique de la pelouse du stade Mostapha Tchaker, le DJS de la Wilaya de Blida, Kamel Nasri s’est vu obligé de se défendre et de justifier l’état dans lequel se trouve le stade.

Cependant, ses arguments et justifications relatives aux facteurs météorologiques étaient loin d’être convaincants puisqu’ils ont été rapidement qualifié d’argument infondé et non valable par le coach des Verts. Ce dernier a commenté en disant qu’il suffit de consulter Google pour connaitre l’impact de la chaleur sur la pelouse, qui n’a besoin selon lui que d’entretien et de rénovation pour rester en bon état.

Face à cette situation, le Ministère de la Jeunesse et des sports a décidé aujourd’hui samedi 4 aout de limoger le DJS de la Wilaya de Blida, Kamel Nasri, accusé d’être le premier responsable de la dégradation du stade.

Les déclarations de Belmadi ont mis à nu la mauvaise gestion du stade de Blida

Il convient de rappeler qu’une enquête a été entamé suite aux déclarations de Djamel Belmadi ayant critiqué sévèrement l’état des stades algériens en général et celui de Mostapha Tchaker en particulier, qui a abrité hier un match d’une importance majeur dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

En effet, l’enquête ordonnée par le Ministère de la Jeunesse et des sports a révélé que la dégradation de l’état du stade de Blida est du a une négligence et un manque d’entretien de la part des responsables dont le DJS.

Enfin, Il convient de préciser que ce dernier a été remplacé par Saâd Zougari selon ce qu’à été rapporté par nos confrères d’El bilad.