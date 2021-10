Lors d’une conférence de presse en marge de sa première rencontre avec les directeurs de la jeunesse et des sports, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrezak Sebgag en l’occurrence, a révélé, ce jeudi 14 octobre, la date de la réception du stade « 5 juillet », et sa remise en service, ainsi qu’il a abordé d’autres points importants.

En effet, Sebgag a déclaré aujourd’hui : » à la fin de ce mois en cours, le stade « 5 juillet » sera prêt à accueillir les matchs. Ce dernier pourra être utilisé comme un plan alternatif « .

Le ministre de la Jeunesse et des Sports a ajouté : » si les travaux du stade d’Oran sont achevés à la fin de ce mois, le terrain sera également prêt à accueillir des matchs de football « .

En ce qui concerne le sujet du stade de Blida Mustapha Tchaker, Sebgag a fait savoir que la gestion du stade ayant été officiellement transférée à la Fédération algérienne de football. » Actuellement, on a commencé à s’occuper de la pelouse de Tchaker. Je reçois quotidiennement des rapports sur ce sujet par des spécialistes « , a-t-il affirmé.

Sebgag révèle la date officielle du prochain match face à Djibouti

Par ailleurs, le ministre a dévoilé que son secteur fonctionne toujours avec la mentalité d’administration locale et de bureaucratie » qui ne sert à rien « . Ajoutant que » certains responsables ne viennent que pour compléter leurs heures de travail « . Ce dernier a également déclaré que tous ces directeurs doivent être tenus responsables du gaspillage de l’argent public dans des projets inexploités.

Ainsi, il a souligné, lors de sa première rencontre avec les directeurs de la jeunesse et des sports des différentes wilayas du pays, que le mouvement sportif stipulé par le Premier ministre doit être relancé, précisant que cette situation ne peut être tolérée.

Lors de ladite conférence, Sebgag a confirmé que le match de l’équipe nationale contre son homologue djiboutien pour le cinquième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde au Qatar 2022 se déroulera officiellement au Caire, en Égypte, le 10 novembre prochain à 20 h 00 (heure locale).