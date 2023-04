Affaire de la fillette placée en orphelinat : l’ARAV demande des explications à El Hayat TV

Nouveau dénouement dans l’affaire de la petite « Nourhane » placée en orphelinat et récupérée par sa mère. L’ARAV (Autorité de Régulation de l’Audio Visuel) a demandé des explications à la chaîne privée ayant publié le message vidéo de la fillette. L’organisme revendique la diffusion médiatique sur mineur, et met en cause les répercussions de la médiatisation sur la santé mentale de l’enfant.

Diffusion du message de la petite Nourhane : l’ ARAV demande des explications à El Hayat TV

A la fin du Ramadan 2023, le média arabophone El Hayat TV a publié le message émouvant d’une petite fille, demandant à sa mère de venir la chercher de l’orphelinat. L’appel de « Nourhane » a fait le tour de l’Algérie, émouvant petits et grands au passage. L’ARAV n’a pas manqué de relever l’événement, et a publié un communiqué mercredi demandant des explications à la chaîne.

À LIRE AUSSI : Affaire de la fillette « Nourhane » placée en orphelinat : sa mère finit par la récupérer (VIDÉO)

« L’ARAV a pris acte de la diffusion, sur la chaîne télévisée El Hayet TV le deuxième jour de l’Aïd El Fitr, de l’appel lancé par une fille pensionnaire du centre de l’enfance assistée dans lequel elle demande le retour de sa mère. L’appel qui a suscité des réactions émotionnelles et un élan de solidarité, ce qui est naturel, va à l’encontre des lois nationales et internationales en matière de protection de l’enfance » peut-on lire dans le communiqué.

L’organisme demande ainsi des détails à la chaîne sur les autorisations accordées pour diffuser un message aussi sensible. L’ARAV souligne les répercussions mentales et psychologiques que l’enfant pourrait subir au futur au vu d’une telle médiatisation, surtout face à l’avènement des réseaux sociaux.

La petite « Nourhane » enfin restituée à sa mère

Après de nombreuses semaines privée de sa fille, voici que la mère de Nourhane réussit à récupérer cette dernière de façon légale. En effet, la petite, placée en orphelinat pour « situation financière difficile des parents » a été restituée à ces derniers suite à une audience accordée ce mardi au tribunal de Cheraga.

À LIRE AUSSI : La mère de la petite fille, placée en orphelinat ayant ému les Algériens, s’explique