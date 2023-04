Après un séjour d’un peu plus d’un mois en orphelinat, la jeune « Nourhane » dont l’histoire a ému le peuple algérien est finalement retournée auprès de ses parents. Sa mère, qui avait exposé les détails de l’affaire précédemment dans une vidéo, a de nouveau pris les réseaux sociaux pour exprimer sa gratitude à tous ceux qui l’ont soutenu.

La jeune « Nourhane » restituée à sa mère, l’affaire de l’orphelinat se clôture

Après plusieurs semaines à se battre pour récupérer la garde de sa fille, voici que la mère de la jeune Nourhane obtient gain de cause. La fillette avait suscité l’émoi du peuple algérien en demandant à sa mère de venir la chercher de l’orphelinat, à la télévision.



Quelques jours plus tard, la mère sortait du silence et exposait les réelles circonstances de l’histoire sur les réseaux sociaux. Selon cette dernière, c’est sa situation financière difficile qui a poussé la justice à éloigner sa fille d’elle « Chaque mardi, je rends visite à ma fille et elle me supplie de la faire sortir d’ici, car elle ne supporte pas cette situation… Ma fille est jeune et ne comprends pas encore tout, vous m’avez accusé à tort ».

La mère de la fillette de « Nourhane » exprime sa gratitude au peuple algérien

Désemparée, elle en appelle aux Algériens à la soutenir lors de sa prochaine audience avec le juge. Entrevue qui s’est finalement soldée par la restitution de la jeune Nourhane à sa mère, qui s’empresse de partager sa joie avec les internautes via une vidéo.

« J’ai enfin récupéré ma fille. Je tiens à remercier le tribunal de Cheraga et tous ceux qui m’ont soutenu dans cette épreuve. Il s’agissait d’un malentendu, son père est venu aujourd’hui et nous avons pu la faire sortir de là-bas. Encore une fois merci, je n’oublierais pas votre soutien » conclut cette dernière, serrant sa fille dans ses bras.