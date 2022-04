Affaire de la FAF : le successeur de Amara bientôt connu

L’assemblée générale élective de la FAF, pour élire le nouveau président, aura lieu le 15 mai prochain. Une AGE à l’occasion de laquelle l’identité du successeur de Charaf-Eddine Amara sera enfin divulguée.

Le 31 mars dernier, Charaf-Eddine Amara a annoncé sa démission de la présidence de la FAF, à la suite de l’élimination de la sélection nationale de la prochaine coupe du monde au Qatar. Mais jusqu’au moment où nous mettons sous presse, il poursuit ses fonctions normalement. Sa démission sera actée à l’occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire du bureau fédérale qui aura lieu lundi prochain le 17 avril.

Une assemblée générale ordinaire où les membres du BF vont également préparer la prochaine assemblée générale élective pour élire le nouveau président de la FAF qui succèdera à Charaf-Eddine Amara. L’AGE se tiendra le 15 mai prochain, a-t-on appris auprès de nos confrères d’Echourouk, et à l’occasion de laquelle on connaitra l’identité de celui qui présidera la première instance du football national.

Mais ce qu’il faut savoir, c’est que le nouveau président de la FAF n’aura pas un nouveau mandat, mais il poursuivra plutôt celui de son prédécesseur, Charaf-Eddine Amara en l’occurrence. Un mandat olympique qui expirera en 2025.

Le dépôt des candidatures avant le 2 mai

Toujours dans le cadre de préparer la prochaine assemblée générale élective, les membres du bureau fédéral devront ouvrir les portes au dépôt des candidatures pour la présidence de la FAF dans les jours à venir. Les postulants à la présidence de la première instance du football nationale doivent déposer leurs candidatures avant le 2 mai prochain, ajoute la même source.

Une fois les candidatures des différents postulants déposées au niveau de la FAF avant le 2 mai prochain, l’assemblée générale élective se tiendra 13 jours après, soit le 15 mai.

Par ailleurs, et selon toujours nos confrère d’Echourouk, quatre membres du bureau fédéral vont déposer leur démission lors de la prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 17 avril prochain et ce, à la suite de la correspondance du ministère de la jeunesse et des sports relative au cumul de fonctions. Il s’agit, en effet, des présidents de la Ligue régionale d’Annaba, Amar Bahloul, de la Ligue de Chlef Mohamed Touil, de la Ligue de Saida Yacine Benhamza et enfin celui de la Ligue d’Alger Rachid Oukali. Ces «cumulards» vont donc quitter le BF pour se consacrer uniquement pour leurs fonctions.