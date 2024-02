Affaire de corruption – Air Algérie : 5 nouveaux suspects dans le viseur de la justice

Le dossier d’une affaire de corruption et de détournement de fonds relatif à la compagnie aérienne nationale a refait surface devant la justice. Le mois de janvier dernier, le juge d’instruction du tribunal Sidi Mhamed a placé en détention plusieurs cadres d’Air Algérie et responsables d’une agence de tourisme.

Les accusations portées à leur encontre concernent des faits de détournement de fonds publics. Mercredi dernier, de nouveaux éléments ont été révélés concernant cette affaire.

5 nouveaux suspects devant la justice pour détournement de fonds

Par ailleurs, mercredi 31 janvier dernier, les services judiciaires ont convoqué cinq autres suspects ayant violé les lois et la législation au niveau du comité de participation, relevant de la compagnie aérienne nationale, Air Algérie. Il en est question, notamment, de trois responsables de ce comité, à savoir : Y.F. Adjoint du directeur du comité de participation, R.M. trésorier du comité, N.S, exerçant en qualité de comptable au niveau du comité.

Rappelons, en 2021, la direction générale de la compagnie aérienne nationale avait gelé les activités de son comité de participation et avait suspendu toutes les adhésions des membres. Et ce, dans l’attente de la tenue des élections internes, d’un nouveau directeur et de nouveaux membres.

De plus, dans cette liste des nouveaux suspects figurent, aussi, les noms du frère du directeur de l’agence de tourisme et des voyages, ainsi que le chargé des comptes de l’agence en question, rapporte l’arabophone Ennahar. Le 17 janvier dernier, le président du comité de participation et le directeur de l’agence du tourisme ont été aussi présenté devant la justice. Le dossier de cette affaire a été transmis à la chambre 4 de la cour d’Alger.

À LIRE AUSSI :

>> Corruption – détournement de fonds : plusieurs cadres d’Air Algérie devant la justice

>> Corruption à Air Algérie : plusieurs ex-responsables dans le viseur de la justice