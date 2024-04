Affaire de corruption à Mobilis : 3 personne en détention provisoire

Le Parquet du Pôle Pénal Économique et Financier d’Alger mène une enquête sur un contrat suspect impliquant ATM Mobilis et des entreprises algéro-étrangères.

En effet, l’enquête révèle des irrégularités dans la conclusion et la mise en œuvre du contrat. Des conflits d’intérêts et des avantages indus ont été octroyés, entraînant une dilapidation de fonds publics.

Certains anciens cadres de Mobilis, dont le chef du département réseaux et services, sont impliqués. La société SARL DATA MENA est également concernée. Une enquête judiciaire est ouverte, visant les personnes impliquées dans l’incitation à l’abus de pouvoir, la dilapidation de fonds publics et le blanchiment d’argent.

Mise en détention provisoire de 3 personnes

En outre, trois suspects sont placés en détention provisoire, tandis que quatre autres font l’objet de procédures de contrôle judiciaire.

