Affaire de corruption à Air Algérie : 5 ans de prison minimum pour plusieurs employés

Le Parquet du tribunal de Sidi M’hamed a requis, ce dimanche, des peines allant de 3 à 5 ans de prison dans le cadre d’une affaire de corruption touchant la gestion des services sociaux d’Air Algérie. Cette affaire implique plusieurs hauts responsables de la compagnie aérienne, dont le secrétaire général du syndicat et le président du comité de participation, ainsi que des membres du comité exécutif.

Affaire de corruption à Air Algérie : le parquet requiert des peines de prison pour les accusés

Le principal accusé, identifié comme « T.S. », secrétaire général du syndicat, risque 5 ans de prison, tout comme les autres responsables du comité de participation, ainsi que le propriétaire d’une agence de voyages dénommé « M.K. ». Le procureur a également demandé une peine de 3 ans pour les autres accusés impliqués dans cette affaire.

À LIRE AUSSI : Incident grave à Marseille : 2 avions Air Algérie et Gestair autorisés à occuper la même piste

L’enquête a révélé des pratiques suspectes concernant l’attribution de contrats à une agence de voyages sans appel d’offres. Ces contrats portaient sur l’organisation de voyages et de séjours pour les employés d’Air Algérie, avec des soupçons de gonflement des factures d’hébergement dans des pays comme la Tunisie, la Turquie et les EAU. Les accusés sont poursuivis pour plusieurs chefs d’accusation graves, notamment l’attribution de contrats en violation des lois, l’abus de pouvoir et la falsification de documents commerciaux.

Falsification de documents et gonflement de factures

Les faits remonteraient à octobre 2022, suite à une plainte déposée par trois employés de la compagnie aérienne. Ces derniers dénonçaient des irrégularités dans la gestion des fonds des services sociaux, accompagnées de documents comptables révélant des malversations. L’enquête a mis en lumière des collusions entre les responsables d’Air Algérie et l’agence de voyages en question, qui auraient bénéficié d’avantages personnels en échange de l’attribution de ces contrats.

À LIRE AUSSI : Air Algérie lance une nouvelle promotion : les vols vers le Canada concernés

Par ailleurs, il a été découvert que certains employés n’ayant jamais profité des services de l’agence « M.K. » avaient vu leur nom inscrit sur des factures falsifiées.