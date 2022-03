Affaire Condor : le verdict tombe à la Cour d’Alger

Ce Dimanche 27 mars 2022, le Cour d’Alger a rendu des verdicts divers à l’encontre des accusés dans l’affaire des affaires du groupe Condor dont les propriétaires sont les frères Benhamadi.

Le Cour d’Alger a condamné, Omar Benhamadi, à cinq ans de prison, dont deux ans et demi fermes et deux ans de prison pour les accusés, Abdelrahmane et Ismael Benhamadi.

Une peine d’un an de prison, non exécutoire, a également été prononcée contre les prévenus, Ben Ziane Abdelouahab, (ancien inspecteur des biens de l’Etat dans l’Etat de Tipasa) et Boualag Kamal, qui était directeur des biens de l’Etat dans l’Etat de Tipasa. Tipasa, tandis que les autres accusés dans l’affaire ont été acquittés.

Le ministère public avait requis une peine de 10 ans de prison contre l’accusé arrêté, Omar Benhamadi, et une amende de 8 millions de dinars, soit la même peine que celle qui a été demandée contre chacun d’Abdel-Rahman et d’Ismail Benhamadi, car ils sont les principaux propriétaires des différentes succursales du Complexe Benhamadi, l’objet d’un suivi judiciaire.