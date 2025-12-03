Affaire Christophe Gleizes : une peine très lourde confirmée en appel

Le verdict est tombé en fin de journée à Tizi-Ouzou : le journaliste sportif français Christophe Gleizes a été condamné à sept ans de prison ferme. La Cour d’appel a ainsi confirmé la peine prononcée en première instance contre le reporter de 36 ans, poursuivi pour « apologie du terrorisme ».

Le journaliste avait comparu dans la matinée devant la juridiction algérienne, accompagné de sa compagne et de ses parents présents dans la salle. Au cours de son audition, il a exprimé publiquement ses regrets. Selon un journaliste de l’AFP, il a demandé « pardon », reconnaissant avoir commis « beaucoup d’erreurs journalistiques malgré [ses] bonnes intentions ». Cette déclaration intervenait alors que le parquet venait de réitérer son réquisitoire, réclamant une peine de dix ans de prison, comme lors du premier procès en juin.

« J’aurais dû demander un visa de journaliste »

Face au juge, Christophe Gleizes a également admis une faute administrative importante : il aurait dû solliciter un visa de journaliste plutôt qu’un visa touristique pour mener son travail en Algérie. Selon ses avocats, cette erreur a contribué à alimenter les soupçons autour de son activité professionnelle durant son séjour.

Collaborateur régulier des magazines français So Foot et Society, le journaliste s’était rendu en Algérie en mai 2024 pour un reportage consacré à la Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK), le club le plus titré du pays. Installée à Tizi-Ouzou, à une centaine de kilomètres à l’est d’Alger, la JSK constituait le cœur de son enquête. Les autorités lui reprochent toutefois d’avoir rencontré un responsable du club également impliqué dans le Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK), classé organisation terroriste par Alger depuis 2021. Les documents saisis lors de son interpellation ont renforcé les accusations portées contre lui.

Conséquences judiciaires et futur

Christophe Gleizes avait été arrêté le 28 mai 2024 à Tizi-Ouzou. Avant son premier procès, il avait été placé sous contrôle judiciaire et assigné dans un hôtel, une mesure exceptionnelle pour un journaliste étranger.

La décision de la Cour d’appel clôt un chapitre judiciaire crucial pour le reporter, même si ses avocats évoquent déjà d’autres recours possibles. Pour l’heure, Christophe Gleizes reste incarcéré à Tizi-Ouzou, où il devra purger la peine confirmée ce mercredi 3 décembre.

