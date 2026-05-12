Affaire Christophe Gleizes : première visite consulaire au journaliste français depuis sa condamnation

Le journaliste français Christophe Gleizes, condamné à sept ans de prison pour apologie du terrorisme, a reçu lundi la visite de Bruno Clerc, consul de France à Alger, a fait savoir ce mardi Thibaud Bruttin, directeur général de Reporters sans frontières.

Le principe de cette visite a été acté lors d’une rencontre samedi 9 mai dernier, entre le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et la ministre française déléguée aux Armées, Alice Rufo.

« La visite a eu lieu hier et a été conduite par Bruno Clerc, consul de France à Alger (…) Christophe a la santé et le moral », a confirmé le directeur général de RSF à l’AFP.

Le consul de France à Alger rend visite au journaliste français Christophe Gleizes

Cette visite fait suite à l’accord conclu samedi dernier à Alger entre le président Abdelmadjid Tebboune et Alice Rufo. Sylvie Godard, la mère du journaliste, y a vu un signe positif pour l’avenir des relations bilatérales et le sort de son fils. Invitée sur TV5 Monde lundi soir, elle a confié avoir reçu des nouvelles « très rassurantes » de la part du consul.

« On espère vraiment que d’ici la fin mai, il y aura des développements très positifs pour le retour de Christophe en France« , a-t-elle indiqué.

Condamné en appel à sept ans de prison pour « apologie du terrorisme » après son arrestation en Kabylie en mai 2024; Christophe Gleizes a renoncé à son pourvoi en cassation. Selon sa famille, ce désistement juridique a pour but de faciliter une éventuelle mesure de grâce de la part du président algérien Abdelmadjid Tebboune.

Signe d’un net réchauffement entre Paris et Alger, la visite d’Alice Rufo ambitionnait, d’après la présidence française, de renouer des liens « efficaces » après deux ans de crise. La ministre déléguée a exprimé sa satisfaction auprès de l’AFP. Et ce, concernant la tenue de cette visite consulaire, elle s’est réjouie des « nouvelles rassurantes » transmises par la famille de Christophe Gleizes.

Entre l’Algérie et la France, la détente se confirme

La ministre française Alice Rufo a visité Alger samedi dernier pour relancer la coopération militaire, migratoire et judiciaire. Dans ce contexte, elle a rencontré le président Tebboune et le général Chanegriha, portant un message d’Emmanuel Macron.

En effet, elle a remis un message écrit du président français Emmanuel Macron à son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune lors d’une audience au Palais d’El Mouradia. Par ailleurs, les discussions ont abordé la coopération de sécurité et de défense, le volet migratoire, la coopération judiciaire (lutte contre le narcotrafic) et la reprise des travaux de la commission mixte d’historiens, interrompus depuis le printemps 2024.

Alice Rufo s’est également entretenue avec le général d’armée Saïd Chanegriha. Ce dernier a souligné la nécessité de « dépasser les séquelles du passé colonial tragique, sans pour autant l’oublier ».

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