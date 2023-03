Affaire Chetti / SCO Angers : les propos déplacés de Bouhazama dans le vestiaire

L’entraineur du SCO Anger, Abdel Bouhazama, défend son joueur Ilyes Chetti, qui fait l’objet d’une grave accusation d’agression sexuelle. Mais selon plusieurs médias français, le coach a fait une déclaration « mal-placée » au vestiaire avant le dernier match face à Montpellier.

Ilyes Chetti est au cœur d’un scandale. En effet, il est poursuivi pour des faits d’agression sexuelle. Il est soupçonné d’avoir commis des attouchements sur une femme en boite de nuit. Les faits remontent à la trêve de la Coupe du Monde, entre le mois de novembre de décembre de l’année 2022. L’international algérien sera jugé le mois d’avril prochain.

Malgré ce scandale qui a secoué le SCO Angers, l’entraineur Abdel Bouhazama a tout de même aligné le joueur parmi le onze de départ à l’occasion du dernier match face à Montpellier (0-5). Mais avant le coup d’envoi du match, le coach a choisi une façon un peu bizarre pour motiver ses protégés, en évoquant le cas Chetti.

« C’est pas méchant, on a tous déjà touché des filles ». Rapportent Ouest-France et l’Equipe, selon plusieurs sources présentes sur place.

Après un démenti de la direction, le coach a fini par reconnaitre ses propos. « Je dis bien aussi que ce qui a été fait par le joueur n’est pas bien. Mais je dis aussi qu’on a tous fait des erreurs ou des bêtises, qui n’a pas fait d’erreur comme Ilyes ? Je ne cautionne pas son geste, je suis père de famille, j’ai deux filles. Comme mon joueur allait jouer, c’était pour le mettre dans de bonnes conditions, pour qu’on dédramatise, entre guillemets ». A-t-il déclaré à « L’Equipe ».

Abdel Bouhazama reconnaît des propos déplacés Avant la défaite à Montpellier (0-5) dimanche, Abdel Bouhazama, l’entraîneur d’Angers, a choqué la majorité de son groupe en évoquant le geste d’Ilyes Chetti, suspecté d’attouchements sexuels https://t.co/4deiIbFWDj pic.twitter.com/BDyik3PSQ0 — L’ÉQUIPE (@lequipe) March 7, 2023

Bouhazama cède à la pression et quitte Angers

Le moins que l’on puisse dire, est que les propos d’Abdel Bouhazama ont suscité une vive polémique. Sous pression, notamment après la dernière lourde défaite face à Montpellier, le coach a fini par céder à la pression. En effet, il a rendu le tablier aujourd’hui.

« La Direction d’Angers SCO prend acte de la décision d’Abdel Bouhazama de quitter les fonctions qui étaient jusqu’alors les siennes. Son souhait a été annoncé ce mardi 7 mars aux joueurs et au staff au cours d’une réunion. Devant la pression médiatique et pour préserver l’image du club et la sérénité du vestiaire, Abdel Bouhazama a annoncé au président Saïd Chabane qu’il avait décidé de quitter sa fonction ». A annoncé le club angevains.

Reste à savoir maintenant qui sera le nouvel entraineur de Nabil Bentaleb et Ilyes Chetti au SCO Angers.