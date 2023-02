Affaire Cherif Mellal : la justice révèle des chiffres hallucinants détrounés

L’ex président de la JSK, Cherif Mellal, est au cœur d’une grande affaire de corruption. Placé sous mandat de dépôt, il fait l’objet de plusieurs accusations. Les élément de l’enquête révèlent des chiffres hallucinants.

Accusé de blanchiment d’argents et de transfert illicite de fonds à l’étranger, Cherif Mellal a été présenté devant le juge d’instruction près du tribunal de Sidi M’hamed le 19 janvier dernier. Ce dernier, après avoir entendu à l’accusé, a décidé de le mettre sous mandat de dépôt. L’ex-président de la JS Kabylie se trouve depuis un mois à la prison de Koléa.

L’ancien président controversée du club Kabyle fait face à d’autres lourdes accusation à association de malfaiteurs, blanchiment d’argent et à violation de la législation et de la réglementation relatives aux échanges et aux mouvements de capitaux vers l’étranger.

Mellal n’est pas le seul accusé dans cette affaire de corruption. En effet, il s’agit également de son frère Ghiles. Depuis leur arrestation, la justice algérienne a fait toutes les démarches nécessaires pour enquêter sur cette affaire. Le moins que l’on puisse dire, est que les éléments d’enquête révèlent des chiffres hallucinants.

Quelle est la somme détournée par Mellal à l’étranger ?

Cherif Mellal est accusé de transfert illicite de fonds à l’étranger en Euro et en Dollar Américain. Et ce, en complicité avec son frère Ghiles, qui fuit la justice algérienne. Selon nos confrères d’Ennahar, il s’agit d’une somme de 300.000 Euros, transférée de l’Algérie vers le Luxembourg, le 26 octobre 2020, dans le cadre de l’importation de voitures, via les deux sociétés « Lux Car Leasing » et « LH Consulting », dont les deux frères sont propriétaires. Tout ça dans 1129 opérations.

Ce n’est pas tout puisque les éléments d’enquête révèlent un transfert illicite d’une autre somme d’argent colossale. En effet, il s’agit de 275.000 Dollars Américain transférés du compte bancaire de la société sportive par actions (SSPA) de la JSK vers les deux comptes américains « Chase Bank » et « JP Morgan ». Et ce, via la banque de développement local (BDL), ajoute la même source.

Dans cette affaire, plusieurs personnes sont impliquées. En plus des frères Mellal, il s’agit également de H. El-Ayadi, actuellement en fuite, et « CH.CH », natif de Tizi-Ouzou.

Il s’agit également de quatre personnes morales. « la SARL Torento Automobil », dont le siège social se trouve dans la wilaya de Chlef, « Lux Car Leasing », « IH Consulting » et « Gemo ». Des sociétés qui appartiennent aux frères Mellal et dont le siège social se trouve dans l’état du Luxembourg.