Affaire CHAN 2023 – Côte d’Ivoire : l’Algérie clôt le dossier

En marge de la visite d’inspection à la wilaya d’Oran, jeudi dernier, en prévision des Jeux Méditerranéens 2022, le ministre de la Jeunesse et des sports Abderrazak Sebgag est revenu sur la rumeur qui avait fait polémique sur la scène médiatique sportive en Algérie.

Le ministre en question a informé qu’il s’était entretenu avec son homologue ivoirien Paulin Claude Danho, ministre de la promotion des sports et du développement de l’économie sportive, à propos des rumeurs que la presse locale ivoirienne avait faite circuler et qui laissaient entendre que la Côte d’Ivoire allait organiser la coupe d’Afrique des locaux 2023 à la place de l’Algérie.

Sebgag a indiqué que le ministère ivoirien s’est excusé au nom du gouvernement de son pays auprès de l’Algérie et que ladite rumeur fût une erreur de communication, en soulignant que le gouvernement de la Côte d’Ivoire a supprimé de son communiqué publié sur internet le passage dans lequel il avait fait allusion à ce tohu-bohu.

L’Algérie confirme son statut

Pour rappel, la semaine dernière, et lors de la visite du secrétaire général de la Confédération Africaine du Football (CAF) Mosengo-Omba Véron en terre ivoirienne, le gouvernement local s’est attribué l’organisation de la CHAN 2023, ce qui n’est pas passé inaperçu en Algérie.

La Fédération Algérienne du Football a vite réagi à cette décision unilatérale sans fondement. Le communiqué de la FAF a indiqué que la compétition aura lieu bel et bien en Algérie et dans les dates fixées au préalable lors de l’attribution de la 7ᵉ édition de la CHAN en septembre 2018, ce qui a balayé d’un revers de main tout l’engouement autour de cet événement.

À noter que le président de la haute instance footballistique en Algérie, Charaf Eddine Amara a précisé que la compétition aura lieu entre le 08 janvier et 31 janvier 2023 et que le tournoi des U17 sera entre le 08 et 30 avril 2023.

Comment l’Algérie va-t-elle organiser la CHAN ?

L’Algérie qui s’apprête à accueillir les jeux méditerranéens de 2022 à Oran, a en effet tout planifié pour que ces minis JO soient à la hauteur des attentes des différents facteurs sportifs. Le ministère de la Jeunesse et des sports, Abderrezak Sebgag, a annoncé que le gouvernement algérien a mis en place un plan de secours au cas d’imprévus pour pallier à toutes mésaventures en mobilisant davantage d’infrastructures sportives.

En outre, Sebgeg a indiqué que l’Algérie est d’ores et déjà prête pour accueillir la mini CAN de 2023. Il convient de noter aussi que cette dernière sera jouée sur les terrains suivants : le 5-juillet-1962 d’Alger, le stade olympique d’Oran, le 19-mai-1956 d’Annaba et le stade du Chahid-Hamlaoui de Constantine.