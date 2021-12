Affaire Caroline : un nouveau Meetup, une énième polémique

La youtubeuse algérienne établie en Suède, « Caroline », fait une nouvelle fois parler d’elle. Après la vive polémique qu’a suscitée son retour en Algérie notamment après l’accueil délirant, à la limite du bon sens, qui lui a été consacré, la jeune youtubeuse se retrouve encore dans une situation pour le moins embarrassante.

Les faits remontent au 8 décembre dernier, lorsque la jeune youtubeuse décide d’organiser un grand « Meetup » pour une centaine de ses « fans » à l’hôtel où elle loge depuis son arrivée. Mais la youtubeuse est loin de penser que cet heureux événement va se transformer en une véritable mésaventure.

Qui paie la note salée ?

En effet, une centaine de femmes venants de tout bord ont répondu présentes. Dans une grande salle que l’hôtel cède à « Caroline », elles s’attablent avec celle qui semble être leur « idole ». Elles discutent, racontent leurs histoires et déjeunent. Les invitées heureuses de Caroline se font donc plaisir. Apéritifs, salades, filets de poulets, poisson… etc., la joie est au rendez-vous.

Une fois le « Meetup » fini, les centaines de fans décident donc de rentrer chez elles. Cependant, un détail vient de jeter un pavé dans la mare. Les invitées de Caroline doivent payer leur addition. Sidérées, ne savant plus à quel saint se vouer, elles se retournent vers leur « influenceuse » pensant qu’elle allait intervenir et payer la note bien salée, puisque elles étaient une centaine à avoir commandé des plats estimé chacun à plus de 3800 DA.

Tout est bien qui finit mal !

Caroline répond sèchement qu’elle avait avertit tout le monde avant le rendez-vous. « Je vous ai déjà dit si l’une de vous voudrait déjeuner qu’elle paie elle-même son addition ! ». Le malentendu a provoqué une telle débandade que le propriétaire de l’hôtel s’est vu contraint d’appeler la police.

Les services de sécurité ont alors interrogé l’influenceuse sur l’autorisation d’organiser un si grand rassemblement- interdit au regard de la situation épidémique actuelle-. Une mesure que Caroline ignorait et qui aurait pu lui coûter une amende de 50 000 DA. Les invitées, quant à elles, sont rentrées chez elles bec dans l’eau et en payant fort le prix.

Pour rappel, la youtubeuse avait suscité une vive polémique à son arrivé en Algérie le 6 décembre dernier, où une foule impressionnante l’attendait à l’aéroport d’Alger. Une centaine de femmes se sont bousculées pour acceuillir la jeune femme dans l’absence totale des mesures barrières à l’heure où le pays est menacé par la 4e vague du Covid-19.