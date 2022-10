Affaire Brest : Belaïli brise le silence et révèle tout

Quatre jours après avoir résilié son contrat avec le Stade Brestois, Youcef Belaïli sort du silence. Il a choisi la page facebook officielle de la fédération algérienne de football pour mettre les points sur les i.

Entre Youcef Belaïli et le Stade Brestois, c’est bel et bien fini. Le divorce a été acté mercredi passé à l’amiable. Seulement, et avant même de résilier son contrat, l’attaquant international fait l’objet de plusieurs accusations.

Le moins que l’on puisse dire, est que cela a suscité la réaction du joueur. Ce dernier, décide de rompre le silence pour revenir sur son départ précoce du club breton avant même la fin de la phase aller.

« Ma séparation avec le SB29 est intervenue dans le respect du cadre contractuel »

En effet, l’ailier gauche de la sélection nationale a choisi la page facebook officielle de la fédération algérienne de football pour mettre les points sur les i.

« Ce n’est pas la première fois que ma carrière connaisse un changement de trajectoire, sachant que c’est le propre de tout footballeur…Ma séparation avec le Stade Brestois est intervenue dans un cadre le plus normal et dans le respect du cadre contractuel. Même si certains veulent salir mon image en m’accusant d’actes répréhensibles que j’ai d’ailleurs battu en brèche avec preuves à l’appui ». Dira-t-il d’emblée.

Le natif d’Oran tient également à démentir les déclarations qui lui ont été attribuées en réponse, soit disant, à la presse qatarie. « Ne s’arrêtant pas là. On a de nouveau voulu me discréditer avec mon ancien club au Qatar. En effet, et après avoir déformé, il y a quelques mois, mes paroles pour me discréditer, voilà que certains en profitent encore en m’attribuant d’autres déclarations en réponse, soit disant, à la presse qatarie…Je saisi l’organe officiel de la FAF pour apporter un démenti cinglant à toutes ces rumeurs colportées à mon encontre ainsi qu’à toutes les déclarations mensongères ».

Enfin, le joueur conclut. « J’ai toujours eu du respect aux clubs avec lesquels j’ai évolué. Il en est de même pour le peuple du Qatar à qui je voue un grand respect et gratitude pour l’accueil chaleureux et l’intérêt dont j’ai toujours bénéficié ».