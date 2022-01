Affaire Bounouira : Zitout et Belkecir condamnés à perpétuité

Lundi dernier, le tribunal militaire de Blida a connu un procès qui est pour le moins VIP. Bien que l’accusé principal, en l’occurrence, Guermit Bounouira, soit présent ici en Algérie depuis plus d’un an, après avoir été extradé par la Turquie, les deux autres mis en cause demeurent en fuite à l’étranger.

Il s’agit de l’ancien général, ex-commandant de la gendarmerie nationale, Ghali Belkecir, ainsi que de l’ancien diplomate, Zitout Mohamed Larbi. Les noms des deux mis en cause, ainsi que celui de l’ex-secrétaire particulier de l’ancien chef d’état-major, Ahmed Gaid Salah, ont résonné dans le tribunal militaire de Blida.

Si la peine capitale n’ait été prononcée qu’à l’encontre de Bounouira, ses deux co-accusés ne s’en tirent pas tut à fait indemnes non plus. La peine de la prison à perpétuité a été en effet formulée par le juge contre l’ancien général devenu Djoundi et l’ex-diplomate reconverti en youtubeur.

Les mis en cause font face à des accusations liées à la « haute trahison », mais aussi à la « la divulgation de secrets pouvant nuire aux intérêts de l’État ».

Perpétuée pour deux accusés en fuite

La Turquie a livré aux autorités algériennes Guermit Bounouira, l’ex-secrétaire particulier de Gaid Salah, il y a près d’un an et demi. Cependant, les deux autres condamnés dans cette affaire demeurent en fuite à l’étranger, malgré les deux mandat d’arrêt internationaux délivrés à leur encontre.

Ghali Belkecir, l’ancien général dégradé par la justice militaire en Djoundi, est actuellement en fuite à l’étranger. Il a acheté la nationalité du Vanuatu pour 350 000 Dollars.

En ce qui concerne Mohamed Larbi Zitout, également condamné dans la même affaire, il profite d’un asile politique qui lui a été accordé par le Royaume-Uni.