Affaire Bounedjah : voilà ce qui s’est passé dans le vestiaire et à l’hôtel

Ayant pété un plomb après le match face au Soudan, Baghdad Bounedjah a présenté ses excuses dans le vestiaire et à l’hôtel. Mais cela n’aurait pas suffi pour éteindre la colère du sélectionneur national Vladimir Petkovic.

La victoire de l’équipe d’Algérie face au Soudan (3-0) a été ternie par un incident impliquant Baghdad Bounedjah. Au coup de sifflet final. Alors que les joueurs algériens s’apprêtaient à saluer le public, leurs adversaires et les officiels, l’attaquant des Verts a quitté la pelouse du stade Moulay El-Hassen de Rabat dans un état de colère visible, se dirigeant directement vers les vestiaires sans prendre part aux salutations d’usage.

Réactions et excuses de Bounedjah

Une attitude qui n’a pas manqué de susciter des interrogations, d’autant plus que la Fédération algérienne de football est restée silencieuse sur cet épisode, ne publiant aucun communiqué officiel pour mettre fin aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Le média arabophone El-Khabar a apporté des éclaircissements par le biais de son journaliste Réda Abbas.

Selon ce dernier, Baghdad Bounedjah a rapidement pris conscience de la portée de son geste. Une fois dans le vestiaire, puis plus tard à l’hôtel où la délégation algérienne élit domicile, l’attaquant a présenté ses excuses à ses coéquipiers, au staff technique ainsi qu’aux membres de la délégation nationale. Il a reconnu que son comportement n’était pas approprié et qu’il ne devait pas se comporter de la sorte, surtout dans une compétition aussi importante que la Coupe d’Afrique des nations.

Petkovic furieux contre le joueur

Toujours selon la même source, Vladimir Petkovic n’a toutefois pas apprécié l’attitude de son joueur. Le sélectionneur a exprimé sa colère et jugé le comportement de Bounedjah inadmissible, estimant qu’un joueur de son expérience se devait de montrer l’exemple, aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Cette réaction du sélectionneur relance naturellement le débat sur une éventuelle sanction disciplinaire.

La question se pose désormais de savoir si Vladimir Petkovic décidera de sanctionner son attaquant ou s’il choisira de passer l’éponge afin de préserver l’unité du groupe. Une mise à l’écart lors du prochain match face au Burkina Faso a été évoquée, mais cette option semble peu envisageable. Cette rencontre s’annonce décisive pour la qualification au prochain tour de la CAN-2025, et la présence d’un cadre offensif comme Baghdad Bounedjah demeure un atout majeur pour les ambitions algériennes.

Les prochaines heures devraient apporter plus de clarté sur la gestion de cet épisode, dans un contexte où la sélection nationale est appelée à rester concentrée sur l’essentiel : la qualification et la poursuite d’un parcours ambitieux dans cette CAN-2025.