Affaire Boualem Sansal : Macron appelle à un geste de clémence de l’Algérie

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce lundi 31 mars un appel téléphonique de son homologue français, Emmanuel Macron. À cette occasion, le chef de l’État français lui a adressé ses meilleurs vœux de succès et de prospérité ainsi qu’au peuple algérien à l’occasion de l’Aïd el-Fitr.

Cet entretien marque un tournant dans les relations entre Alger et Paris, après une période de vives tensions diplomatiques. Selon un communiqué de la Présidence de la République, « les deux dirigeants ont convenu de relancer la coopération bilatérale et d’apaiser les différends accumulés ces derniers mois ». Et ce, afin de « renouer le dialogue fructueux qu’ils avaient consacré avec la Déclaration d’Alger d’août 2022″.

L’échange, qualifié de long, franc et amical, a permis d’aborder plusieurs dossiers majeurs. Parmi les sujets évoqués, la coopération sécuritaire a occupé une place centrale, tout comme le suivi des travaux de la commission mixte des historiens.

En outre, la question migratoire a également été au cœur des discussions, aux côtés du cas de l’affaire de l’écrivain Boualem Sansal. Sur ce dernier point, « Emmanuel Macron a appelé à un geste de clémence et d’humanité, invoquant l’âge avancé et l’état de santé de l’auteur ». « Il a également réaffirmé sa confiance dans la clairvoyance du président Tebboune ».

Cette reprise du dialogue entre les deux chefs d’État ouvre ainsi la voie à un réchauffement des relations entre l’Algérie et la France, avec la volonté affichée de surmonter les différends récents et de renforcer la coopération sur des dossiers d’intérêt commun.

Entretien entre Tebboune et Macron : vers le rétablissement de la coopération migratoire !

Concernant la question migratoire, « les deux présidents ont affirmé leur volonté de rétablir une coopération migratoire basée sur la confiance et l’efficacité, afin de gérer toutes les dimensions de la mobilité entre les deux pays et d’obtenir des résultats concrets répondant aux préoccupations communes », a fait savoir la même source.

L’entretien a aussi mis en avant l’importance d’une coopération judiciaire renforcée. Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron ont ainsi convenu de « relancer les échanges et les actions conjointes dans ce domaine ». Dans cette dynamique, le Garde des Sceaux et ministre de la Justice français, Gérald Darmanin, effectuera prochainement une visite à Alger pour consolider ce partenariat.

Algérie – France : la commission mixte des historiens doit remettre ses conclusions avant cette date !

D’après le même communiqué, « les deux chefs d’État ont également salué les avancées réalisées par la commission mixte des historiens », mise en place à leur initiative. Attachés à une approche fondée sur l’apaisement et la réconciliation, « ils ont réaffirmé leur engagement à mener ce travail de mémoire jusqu’à son aboutissement ».

Dans cette optique, « la commission reprendra ses travaux sans délai et tiendra sa prochaine réunion en France ». « Ses conclusions et recommandations seront remises aux présidents avant l’été 2025 », marquant ainsi une nouvelle étape dans la refondation des relations algéro-françaises.

À l’issue de cet échange, « le Président Tebboune et son homologue Emmanuel Macron ont arrêté le principe d’une rencontre prochaine », a conclu le communiqué de la Présidence de la République.