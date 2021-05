Affaire Bencheikh à Achour 10 : Djaafar Gacem sort de son silence

Djaafar Gacem le réalisateur de la série à succès « Achour Acher » s’exprime au sujet de la polémique sur le personnage Ben Ali et le consultant sportif Ali Bencheikh.

En effet, dans la série ramadanesque « Achour Acher », le personnage Ben Ali et sa ressemblance avec l’ancien footballeur du MCA aurait irrité Ali Bencheikh.

C’est donc dans un entretien téléphonique accordé à la chaîne télévisée « Echorouk news », que le réalisateur répond à ce sujet pour la première fois.

Il avoue que Ben Ali est une inspiration de la personnalité Ali Bencheikh mais précise néanmoins qu’il n’a aucune relation avec le commentateur.

Le réalisateur a d’ailleurs bien mis en avant que son respect et son amour pour Ali Bencheikh « d’abord comme joueur et ensuite comme commentateur ».

« C’est une personnalité public »

Djaafar Gacem insiste d’ailleurs sur le fait qu’Ali Bencheikh est une personnalité publique et qu’il est donc normal d’être parodier, il ajoute que « quand on est une personnalité publique on accepte la critique ».

Il évoque ainsi la liberté d’expression et son droit de parodier et fait remarquer que rien ne lui interdit cela du moment qu’il ne l’atteint pas de « manière personnelle ».

Le réalisateur avait proposé le rôle à Ali Bencheikh car il souhaitait un invité d’honneur pour « Achour Acher« , face à son refus il avait été contraint de recourir à un casting pour représenter le personnage.

Le personnage Ben Ali est donc « Un personnage fictif » et drôle qui n’a en aucun cas l’objectif de critiquer Ali Bencheikh.

Il conclura l’entretien en précisant « Je ne vois pas en cette parodie quelque chose qui porte atteinte à la personnalité d’Ali Benckeikh ».