Le mercredi 23 mars 2022 au pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed (Alger), avait débuté le procès des accusés dans l’affaire du groupe agroalimentaire « Benamor », poursuivis pour corruption.

Plusieurs anciens responsables ont été poursuivis dans l’affaire du groupe Benamor, dont l’ancien premier ministre Ahmed Ouyahia, l’ex premier ministre Abdelmalek Sellal et l’ancien ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Rachid Benaissa pour dilapidation de deniers publics, blanchiment d’argent, obtention d’indus avantages et exploitation illégale de terres agricoles.

Le verdict tombe pour Ouyahia et Sellal dans l’affaire Benamor

Ce Mercredi 13 avril 2022 durant la matinée, le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a condamné l’ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal à 5 ​​ans de prison et à une amende d’un million de dinars, alors que l’ancien premier ministre Ahmed Ouyahia a été quant à lui condamné à 4 ans d’emprisonnement effectif et une amende d’un million de dinars, dans l’affaire complexe Amor Benamor.

D’autre part, le juge du Pôle économique et financier a prononcé une peine de 8 ans de prison contre le principal accusé, El Aid Benamor, 7 ans contre son frère El Hadi Benamor, et une amende de 8 millions de dinars.

Les peines pour les autres accusés variaient entre 18 mois et 3 ans de prison, alors que d’autres accusés ont été acquittés.

Le tribunal a également ordonné la confiscation des biens immobiliers et des avoirs bancaires saisis, ainsi qu’une amende de certaines des sociétés de Benamor de 32 millions de dinars, et une amende d’un autre groupe de sociétés de 20 millions de dinars, soit des milliards de dinars au trésor public.