Affaire Bellat – Jihane Brahmia : nouveau verdict du tribunal de Boufarik

Le tribunal de Boufarik a condamné, ce jeudi 21 mai 2026, la créatrice de contenu spécialisée en nutrition, Jihane Brahmia, dans l’affaire l’opposant à l’entreprise « Bellat ». Elle a écopé d’une amende de 50 000 dinars algériens, après l’apparition du logo de la marque dans une vidéo consacrée aux dangers des produits alimentaires fumés.

L’affaire remonte à la publication par la créatrice, connue sous le nom de « Vitamine J », d’une vidéo de sensibilisation sur les risques liés au poulet fumé industriel, notamment les substances utilisées dans son emballage. Au cours de la séquence, la marque « Bellat » apparaissait clairement, ce qui a poussé le directeur général du groupe à réagir en l’accusant de diffamation et d’atteinte à l’image de l’entreprise. Il a également affirmé qu’elle menait une campagne ciblée contre la marque, après son refus de lui accorder un financement.

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Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, Jihane Brahmia a annoncé son intention de faire appel du jugement, conformément aux procédures légales en vigueur.

Utile à rappeler que le tribunal de Bir Mourad Raïs a condamné, le 13 mai dernier, Mourad Melah pour diffamation, mettant ainsi un terme à une controverse médiatique qui durait depuis plusieurs mois. Dans un communiqué, la famille Brahmia a salué cette décision de justice, précisant que le tribunal a établi l’absence totale de lien entre Amar Brahmia, sa fille Jihane et la société Bellat. La juridiction a également rejeté les accusations évoquant une tentative de pression, de chantage ou d’exploitation du nom de l’entreprise à des fins personnelles.

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Origine et perspectives de la polémique

Rappelons aussi que l’origine de cette polémique, une vidéo publiée en juillet 2025 par Jihane Brahmia, influenceuse et diététicienne connue sous le pseudonyme « Vitamin J. ». Dans cette séquence, elle mettait en garde contre les risques sanitaires liés à la consommation de pâté de poulet fumé industriel, sans toutefois citer explicitement de marque.

En réaction, Mourad Melah avait diffusé une vidéo accusant la créatrice de contenu d’agir par esprit de revanche. Selon lui, cette prise de position serait liée au refus de Bellat de sponsoriser un événement sportif organisé par son grand-père, Amar Brahmia, ancien athlète reconnu en Algérie.

Les deux parties ont recourru à la justice et les deux verdicts ont été prononcés respectivement le 13 et le 21 mai. Mais le conflit semble encore loin d’être fini. Affaire à suivre…

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