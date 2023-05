Affaire Belaïli : l’AC Ajaccio va saisir la FIFA

Youcef Belaïli pourrait revenir à l’ES Tunis l’été prochain pour rebondir. Mais l’AC Ajaccio ne compte pas le lâcher puisqu’il devrait saisir la chambre de résolution des litiges de la FIFA.

C’est une certitude. Youcef Belaïli quittera l’AC Ajaccio. Il ne va pas renouveler son contrat avec le club Corse, notamment après la relégation de ce dernier à la Ligue 2.

N’ayant pas donné signe de vie depuis quelques semaines, l’ailier gauche serait actuellement à Alicante, dans une résidence qu’il a acheté récemment. Mais il pense d’ores et déjà à son avenir. Aux dernières nouvelles, il pourrait revenir à l’Espérance de Tunis pour rebondir.

En effet, le natif d’Oran préfèrerait faire son come-back au club de la capitale tunisienne car il lui permettrait de jouer la Ligue des Champions Africaine pratiquement chaque saison. Certes, il a des touches avec des clubs des pays du Golfe, mais sans pour autant qu’il y ait du concret.

Les responsables de l’EST, quant à eux, seraient très emballés à l’idée de récupérer Belaïli. Selon plusieurs médias français et algériens, ils comptent lui proposer un salaire alléchant pour le convaincre de revenir.

Il est à rappeler que l’attaquant des Verts a déjà évolué à l’ES Tunis entre 2012 et 2014, puis entre 2018 et 2019. Club avec lequel il a décroché deux Ligues des Champions africaine et quatre championnats tunisien.

L’AC Ajaccio va saisir la CRL de la FIFA

Bien qu’il soit libre de tout engagement à partir du mois de juin, Youcef Belaïli ne devrait finalement pas quitter l’AC Ajaccio gratuitement. En effet, le club corse entend le bloquer et réclamer réparation pour le préjudice causé, celui d’avoir laissé tomber l’équipe dans une période cruciale pour la course au maintien.

Selon plusieurs sources, l’AC Ajaccio va user de tous les moyens pour avoir gain de cause dans ce litige. Ainsi, pour que son futur club puisse le qualifier, il doit au préalable régler ce litige. A moins qu’il impose une clause à son futur employeur de payer une éventuelle amende qui lui sera infligée par la Chambre de résolution des litiges de la FIFA.

Les mêmes sources indiquent que du club corse, on a préparé un dossier solide en se basant dans sa requête sur le non-respect du contrat de travail liant les deux parties. A cet effet, l’ACA s’appuie sur le fait qu’il a pris la poudre d’escampette sans aucune raison valable. Il voudrait faire payer chèrement à l’Oranais son erreur d’avoir abandonné l’équipe dans une période décisive de championnat de Ligue 1 Uber Eats.

