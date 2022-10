Affaire Belaïli : Hafid Derradji s’en prend au joueur et à son père

Le commentateur sportif algérien de « beIN Sports », Hafid Derradji s’en prend à Youcef Belaïli et son père Hafid. Selon lui, le joueur a écorné sérieusement sa réputation et il lui sera difficile de trouver un club qui répond à ses ambitions.

Une semaine depuis la résiliation du contrat avec le Stade Brestois, l’affaire Youcef Belaïli continue toujours à faire l’actualité en Algérie. Un départ précoce qui a suscité la réaction de tout le monde

C’est au tour du célèbre commentateur sportif algérien, Hafid Derradji, d’en parler. Dans un papier rédigé sur le site « Super One », il reproche au joueur la mauvaise gestion de sa carrière.

« Ce qui s’est passé à Youcef Belaïli avec les clubs où il a évolué suscite des interrogations. Il aurait pu faire une grande carrière s’il était dans un environnement professionnel…Certains estiment que son départ précoce du Stade Brestois est pour des raisons extra-sportives. Ils sont unanimes à dire que le joueur prend le football pour une passion, pas comme un métier qui nécessite des sacrifices et des engagements avec des droits en contrepartie ». A écrit le commentateur de la chaine qatarie spotive « beIN Sports ».

« Belaïli n’est jamais allé jusqu’au terme de son contrat avec tous ses clubs pensionnaires. En 2013, il avait quitté l’ES Tunis en raison des sanctions financières qui lui avaient été infligées. En 2015 avec l’USM Alger, il avait été suspendu pour 4 ans pour avoir consommé une matière prohibée. De retour sur les terrains, il avait résilié son contrat avec le SCO Angers pour avoir refusé le banc. Après un passage à l’ES Tunis, il a prit la fuite vers l’Arabie-Saoudite pour rejoindre Al-Ahly, mais il le quitte avant même la fin de son contrat pour aller tenter une nouvelle expérience au Qatar SC. Mais les exigences financières de son père l’ont incité à résilier son contrat ». A-t-il ajouté.

Ce sera difficile à Belaïli de trouver un club, selon Derradji

Hafid Derradji estime que la côte de l’ailier gauche de la sélection nationale a beaucoup baissé. Selon lui, le joueur met sa carrière en danger.

« Youcef Belaïli se retrouve sans club en ce début de saison. Son passage échoué à Brest a écorné sa réputation. Il aura mit sa carrière en danger, sauf s’il revient à la case départ à l’âge de 30 ans, en optant pour un club algérien ». Indique Derradji.

Le célèbre commentateur sportif algérien tire indirectement sur le père de Youcef, Hafid Belaïli. « même s’il se débarrasse de la tutelle footballistique de son père et opte pour d’autres agents, il lui sera difficile de trouver un club qui répond à ses ambitions, en dépit de son génie et ses grandes qualités techniques dont il jouit et qui ne suffisent pas dans le monde de football». A-t-il conclut.

Il faut dire que l’Oranais est indésirable partout. Que ce soit au Qatar, en Arabie-Saoudite ou encore en Egypte, aucun club n’est chaud à s’offrir ses services.