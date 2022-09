Affaire Belaili – Brest : son père met les points sur les « i »

Hafid Belaïli, le père de Youcef, réagi aux informations faisant état à un éventuel départ du joueur du Stade Brestois. Il confirme les négociations avec les responsables de Brest pour la résiliation du contrat, mais sans pour autant qu’il y ait du concret.

Entre Youcef Belaïli et le Stade Brestois, ça sent la fin. L’international algérien est plus que jamais proche de quitter le club breton avant même la fin de la phase aller en France. Les informations faisant état d’un éventuel départ du joueur ont suscité la réaction de son père, Hafid Belaïli, qui est en même temps son agent.

« Je confirme ! On est en négociations avancées avec les responsables du Stade Brestois pour la résiliation du contrat à l’amiable. Mais pour le moment, mon fils est concentré avec la sélection nationale. C’est après la fin du stage que les négociations vont se poursuivre ». Dira le père de Youcef, dans une déclaration accordée pour nos confrères d’Echourouk.

A noter que Hafid Belaïli n’a pas révélé les raisons qui ont incité les deux parties à entamer les négociations pour une séparation à l’amiable.

Youcef très convoité

Selon des informations rapportées par plusieurs médias algériens, Youcef Belaïli serait proche d’un retour au Golfe. Certes, il est très convoité, mais il n’a pas encore tranché sur sa future destination tant qu’il n’a pas résilié son contrat avec le Stade Brestois.

« On a reçu plusieurs offres des clubs de différents championnats. Mais je ne peux pas évoquer la future destination de Youcef tant qu’il n’a pas encore résilié son contrat avec Brest ». Indique Hafid Belaïli.

Rappelons que l’ailier gauche des Verts a reçu plusieurs offres lors du dernier mercato estival. Mais il a opté pour la stabilité, en prolongeant son contrat avec le Stade Brestois pour une autre saison.