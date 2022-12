Affaire BEA–Deloitte : lourd réquisitoire contre Mohamed Loukal

||Le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed (Alger) s’est penché ce jeudi 22 décembre sur l’affaire de l’ancien ministre des Finances et gouverneur de la Banque d’Algérie, Mohamed Loukal et du cabinet de consulting français, Deloitte.

En effet, le principal concerné a écopé de lourdes peines, suite à son implication dans plusieurs affaires de corruption. Dans ce sillage, on rappelle que le procès de l’ex-responsable a été ouvert le 17 décembre dernier. Cependant, à la demande de la défense, le réquisitoire a eu lieu aujourd’hui.

On notera que Loukal est accusé d’avoir conclu trois marchés avec le cabinet d’audit et de conseil Deloitte, dirigé par le marocain F.B à l’époque des faits. Sachant que durant cette période Mohamed Loukal était à la tête de la Banque extérieur d’Algérie. De ce fait, plusieurs accusations ont été attribuées à l’ancien gouverneur de la BA, notamment : abus de pouvoir, dissipation de l’argent public, octroi d’indus privilèges à autrui.

Ce jeudi 22 décembre 2022, le procureur de la république près le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a requis contre l’ancien ministre des Finances, Mohamed Loukal, une peine de 10 ans de prison ferme assortie d’une amende de 1 million de dinars (100 millions de centimes).

Le représentant du ministère public a également demandé la saisie de tous les biens mobiliers et immobiliers de l’accusé, ainsi que la confiscation de ses avoirs saisis par le juge d’instruction et d’un appartement en France.

Une nouvelle affaire s’ajoute au dossier de Mohamed Loukal

Vous n’êtes pas sans savoir que, depuis quelques années, le gouvernement algérien mène une large opération. Cela pour lutter contre la corruption et la condamnation de tous les responsables impliqués dans de telles affaires. À cet effet, plusieurs gouverneurs et ancien ministres ont été mis derrière les barreaux.

Rappelons que Mohamed Loukal a pris part à plusieurs affaires de corruption, au-delà de l’affaire Deloitte. On citera notamment, l’affaire des frères Kouninef, dans laquelle il a écopé d’une peine de 8 ans de prison. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre toute forme de dissipation de l’argent public et la restitution des fonds publics, Loukal a été condamné à 6 ans d’emprisonnement dans une troisième affaire.