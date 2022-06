Affaire Anis Rahmani – Tahkout : le lourd verdict est tombé

Ce lundi 13 juin 2022, le tribunal pénal économique et financier de Sidi M’hamed a prononcé une peine maximale de 10 ans de prison contre le patron de la chaine Ennahar, Mohamed Mokadem, dit Anis Rahmani, ainsi qu’une amende d’un million de dinars. Ce dernier est poursuivi dans cette affaire pour mauvais usage des fonds de la Sarl El-Athir Presse ; infraction à la réglementation des changes et trafic d’influence pour l’obtention d’indus avantages et fausses déclarations. L’homme d’affaires, Mahieddine Tahkout, le second accusé dans cette affaire, a lui aussi été condamné à 10 ans de prison pour « blanchiment d’argent ».

En outre, un jugement a été prononcé portant sur confiscation de tous les biens immobiliers et avoirs bancaires des deux accusés, ayant été saisis en vertu des ordonnances de saisie émises par le juge d’instruction et qui font l’objet de commissions rogatoires.

Dans cette même affaire, la Sarl El-Athir Presse relevant du groupe Ennahar, dont le PDG est Anis Rahmani, est sommée de payer une amende de 32 millions de dinars avec versement d’une indemnité de 10 millions de dinars au profit du trésor public.

Quelles peines avaient été requises contre les deux accusés ?

Il est à rappeler que le procureur de la République au Pôle pénal économique et financier de Sidi M’hamed avait requis, le lundi 6 juin 2022, une peine de 10 ans de prison contre le directeur général d’Ennahar, Mohamed Mokadem, dit Anis Rahmani. Mais aussi contre l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout, avec la confiscation de tous ses biens immobiliers et comptes bancaires.

Les deux accusés déjà condamnés dans d’autres affaires

Les deux accusés ont déjà fait l’objet de décisions judiciaires à leur encontre. En effet, le 8 mars 2021, la cour d’Alger avait condamné Anis Rahmani à trois ans de prison, dans une affaire liée à la fuite d’un enregistrement audio d’un colonel du renseignement, pour diffamation et injure à un employé dans l’exercice de ses fonctions.

D’un autre côté, la première chambre criminelle du pôle pénal spécialisé de la Cour d’Alger avait prononcé une peine de 14 ans de prison contre l’homme d’affaires, Mahieddine Tahkout. Cette peine était assortie de la confiscation de tous les biens immobiliers et mobiliers de l’homme d’affaires. Il est à rappeler que cette décision a aussi été confirmée par la Cour suprême.