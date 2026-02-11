Affaire “ANEP 2” : peines réduites pour les anciens ministres de la Communication

Le Conseil de justice d’Alger a rendu, ce mercredi 11 février, son verdict dans l’affaire de corruption dite « ANEP 2 », impliquant deux anciens ministres de la Communication, Djamel Kaouane et Hamid Grine, ainsi que l’ex-directeur général de l’Agence nationale d’édition et de publicité (ANEP), Amine Chikher, et dix autres accusés.

Peines réduites en appel

Présidant la première chambre pénale, le magistrat a décidé de réduire les peines prononcées en première instance à l’encontre de plusieurs accusés.

Ainsi, la peine de Djamel Kaouane et celle d’Amine Chikher ont été ramenées de huit (8) ans à six (6) ans de prison ferme, assorties d’une amende d’un (1) million de dinars chacun.

De son côté, l’ancien ministre Abdelhamid Grine a vu sa peine réduite de quatre (4) ans à deux (2) ans de prison ferme, accompagnée d’une amende de 100 000 dinars.

Confirmation de certaines condamnations et acquittements

Le Conseil de justice a confirmé les jugements rendus précédemment par le pôle pénal économique et financier de Sidi M’hamed concernant plusieurs autres prévenus impliqués dans le dossier.

En revanche, cinq accusés ont bénéficié d’un acquittement total pour l’ensemble des charges retenues contre eux.

Confiscations et indemnisations

La juridiction a également ordonné la confiscation de tous les avoirs bancaires saisis par le juge d’instruction de la cinquième chambre à l’encontre des personnes condamnées.

Sur le plan civil, la cour a condamné Djamel Kaouane et Amine Chikher à verser un million de dinars au profit de l’agent judiciaire du Trésor.

Deux autres accusés, identifiés par les initiales « M. Cherif » et « L. Ammar », devront s’acquitter de 500 000 dinars chacun à titre de réparation des préjudices causés.

Enfin, Hamid Grine a été condamné à verser 200 000 dinars.

L’affaire « ANEP 2 » figure parmi les dossiers judiciaires liés à la gestion de la publicité publique et aux pratiques au sein de l’Agence nationale d’édition et de publicité. Ce verdict en appel marque une nouvelle étape dans le traitement judiciaire des affaires économiques et financières impliquant d’anciens responsables publics.

