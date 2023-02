Affaire Amira Bouraoui en France : le MAF condamne fermement

Après que le Président de la République a rappelé l’Ambassadeur d’Algérie en France, suite à l’embarquement de la militante algérienne, Amira Bouraoui vers la France à partir de la Tunisie. C’est autour du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, de s’exprimer.

En effet, le ministère en question a indiqué pour sa part dans communiqué rendu public hier, le mercredi 8 février, avoir exprimé à l’ambassade de France « la ferme condamnation par l’Algérie de la violation de la souveraineté nationale par des personnels diplomatiques, consulaires et de sécurité relevant de l’Etat français qui ont participé à une opération clandestine et illégale d’exfiltration d’une ressortissante algérienne dont la présence physique sur le territoire national est prescrite par la justice algérienne ».

L’Algérie rejette ce développement, qu’elle qualifie d’« inadmissible et inqualifiable », causant « un grand dommage aux relations algéro-françaises », a ajouté le communiqué du département du ministre Ramtane Lamamra.

Le président Tebboune rappelle l’ambassadeur d’Algérie en France

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a ordonné hier, le mercredi 9 février 2023, le rappel de l’ambassadeur d’Algérie en France, Said Moussi pour des consultations.

Cette rappel fait suite, selon les autorités algériennes à la participation de diplomates, des consules et des éléments de la sécurité française à l’entrée clandestine d’une ressortissante algérienne (Amira Bouraoui) de manière officieuse, qui est supposée se trouver en Algérie, selon la justice algérienne.

Selon un communiqué rendu public par la Présidence de la République :« Dans le prolongement de la note officielle par laquelle l’Algérie a protesté fermement contre l’exfiltration clandestine et illégale d’une ressortissante algérienne dont la présence physique sur le territoire national est prescrite par la justice algérienne, le Président de la République M. Abdelmadjid Tebboune a ordonné le rappel en consultations de l’Ambassadeur d’Algérie en France, Saïd Moussi, avec effet immédiat ».

Amira Bouraoui rejoint la France en passant par la Tunisie

Il est à noter que la militante et opposante politique et journaliste franco-algérienne, Amira Bouraoui a réussi à se rendre en France. Cette dernière a d’abord été interpellée en Tunisie, le 3 février dernier à l’aéroport alors qu’elle souhaitait embarquer pour la France et risquait une expulsion vers l’Algérie, où elle aurait dû purger une peine de deux ans de prison. La journaliste et opposante algérienne Amira Bouraoui aura donc échappé à l’extradition vers l’Algérie depuis la Tunisie où elle avait trouvé refuge il y a quelques jours.