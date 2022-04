La sixième chambre du tribunal d’Alger a acquitté l’ancien premier ministre Abdelmalek Sellal, ministre des Ressources en eau, Hocine Necib et l’ex wali de la capitale ZOUKH dans l’affaire du complexe Amenhyd.

En parallèle, la même instance judiciaire a allégé les peines prononcées par le tribunal de Sidi M’hamed à l’encontre des frères Chelghoum en condamnant le principal accusé, Djamel Eddine Chelghoum et son frère Abdelaziz, à 5 ans, dont deux années suspendues.

Pour rappel, le procureur général auprès de la Cour d’appel d’Alger a déjà réclamé des peines variant de quatre à huit ans de réclusion dans le contexte de l’affaire Amenhyd, appartenant aux frères Chelghoum, où sont concernés l’ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal ainsi que l’ancien ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, tous deux poursuivis pour des faits de corruption et de dilapidation de fonds publics.

Par ailleurs, le représentant du ministère public a formulé la même requête que son collègue du pôle financier et économique du tribunal de Sidi M’Hamed sans pour autant intervenir devant les magistrats compétents en la matière.

Le procureur de la république avait déclaré dès le départ que les preuves juridiques et matérielles concernant les accusations portées sont formelles, en particulier en ce qui concerne la violation des clauses réglementaires relatives à l’attribution des marchés publics.

Huit ans de prison ferme pour les accusés

Le parquet avait ainsi réclamé une peine de huit ans ferme et un million de dinars d’amende contre l’ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal qui avait donné des instructions à l’ancien ministre des Ressources en eau dans ce cas Necib Hocine auquel on a infligé la même peine et le même montant d’amende, pour avantager le groupe Amenhyd dans la réalisation de plusieurs projets relatifs à l’eau répartis sur diverses régions du pays y compris les wilayas de Bordj Bou Arreridj, Bouira, Blida, Sidi Bel Abbes, Sétif et Relizane.

Le procureur avait alors estimé que le précédent ministre des ressources en eau Necib Hocine avait utilisé son trafic et passé des instructions strictes aux walis et directeurs de ce secteur des wilayas susmentionnées pour rendre plus facile la tâche du patron d’Amenhyd concernant l’octroi de terrains.

Le procureur de la République avait par ailleurs requis la même condamnation à savoir huit ans de réclusion accompagnée d’un million de dinars à l’encontre du PDG du groupe Amenhyd Chelghoum Djamel Eddine soutenant que ce dernier a fait usage de ses connaissances en vue de profiter de prêts bancaires et de terres au niveau national.

A en croire les dires du procureur de la première instance : « la société Amenhyd n’a pas respecté ses engagements vis-à-vis des délais de réalisation des projets liés au secteur de l’hydraulique qui sont passés de 22 mois à 41 mois ».

Le parquet avait ensuite demandé de saisir l’ensemble des biens des accusés sur la base des ordres du juge d’instruction de la 4ème chambre de la division judiciaire chargée du traitement des dossiers relatifs aux délits économiques et financiers.