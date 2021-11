Affaire Ali Haddad : l’ex-ministre Youcef Yousfi condamné avec sursis

L’ancien ministre de l’Industrie, Youcef Yousfi a été condamné à de la prison aujourd’hui par la première chambre pénale de la Cour d’Alger. Youcef Yousfi est poursuivi pour corruption et abus de fonctions dans le cadre de l’affaire Ali Haddad.

En effet, la première chambre pénale de la Cour d’Alger a condamné aujourd’hui mercredi 10 novembre, à un an de prison avec sursis, l’ex-ministre de l’Industrie, Youcef Yousfi. Cette condamnation survient suite à un réquisitoire de deux ans de prison ferme assortie d’une amende de 500.000 DA fait par le procureur général prés la cour d’Alger.

Outre l’ancien ministre de l’Industrie, la première chambre pénale de la Cour d’Alger a également condamné aujourd’hui l’ancien directeur de la Jeunesse et des sports de la wilaya de Tizi-Ouzou, Iltache Abderrahmane à un (1) an de prison avec sursis, et ce, dans le cadre de la même affaire, celle de corruption de Ali Haddad.

Affaire d’Ali Haddad

L’ancien ministre de l’Industrie, Youcef Yousfi, ainsi que l’ancien directeur de la Jeunesse et des sports de la wilaya de Tizi-Ouzou, Iltache Abderrahmane, se sont retrouvés dès le début de l’année 2020, coincés dans le cadre de l’affaire de corruption d’Ali Haddad. Ces deux responsables sont accusés de corruption et d’abus de fonction.

Il est à rappeler que c’est dans le cadre de cette même affaire que plusieurs autres ministres ont été condamnés à des peines plus lourdes. Il s’agit notamment de Ammar Ghoul à sept (07) ans de prison ferme et de l’ancien ministre des travaux publics, Abdelkader Kadi à trois (03) ans de prison ferme.

Ali Haddad à écopé quant à lui de 12 ans de prison ferme. En ce qui concerne les deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, la Cour de justice d’Alger les avait condamné à des peines de 8 ans de prison ferme.