Affaire Ali Boumendjel : Ces médias français qui ont mitigé le geste

Mardi dernier, la France a officiellement reconnu la torture et l’assassinat du chahid Ali Boumendjel. Un geste qui s’inscrit dans la démarche élaborée par l’historien chargé du dossier de la mémoire du côté français Benjamin Stora.

Dans un communiqué rendu public par Élysée, la France a reconnu officiellement qu’Ali Boumendjel, avocat et militant de la guerre d’Algérie, a été torturé puis assassiné par l’armée française.

Selon le communiqué, la démarche de « la reconnaissance par la France de l’assassinat d’Ali Boumendjel » s’inscrit parmi les préconisations du rapport Stora.

Alors que l’information a été traitée comme l’évènement phare de la journée, voire de la semaine, par la plupart des médias sur les deux rives, certains médias français n’ont pas du tout prêté grande importance à la reconnaissance de ce crime.

Une information mitigée

Entre ceux qui n’ont consacré que quelques secondes à l’information et ceux qui sont allés jusqu’à se demander sur « pourquoi la France continue à s’excuser sur l’affaire algérienne », le constat est vite fait : la question de la reconnaissance et, plus loin encore, de la repentance, pose toujours problème.

Si la réaction de l’extrême droite est, en quelque sorte attendue, notamment celle de la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen (lire l’article ici) il en demeure pour le moins qu’on puisse dire, étrange que de « grands » médiats mitige ou critique cette même reconnaissance.

Parmi ces médias, on trouve la chaine BFM où l’on a parlé que pendant 27 secondes sur la reconnaissance de la France officielle d’un crime de guerre d’une telle envergure. Plus grave encore, si l’on considère la manière dont la chaine LCI a choisi pour traiter l’information.

L’étrange question d’un animateur de LCI

Après avoir cité l’information de la reconnaissance de Macron de la torture et de l’assassinat de l’avocat Ali Boumendjel sur un fond musical, le présentateur de LCI s’est demandé : « faut-il encore et toujours que la France de 2021 continue à s’excuser sur l’affaire algérienne ? », avant d’inviter ses auditeurs à s’exprimer sur le point.

Cela dit, il faut noter que la France ne s’est jamais excusée sur « l’affaire algérienne » contrairement à ce qu’a avancé l’animateur. À rappeler ici que l’Élysée n’avait opté que pour des « actes symboliques » écartant « repentance et excuses », le jour même où l’historien Benjamin Stora a remis son rapport sur le dossier de la mémoire au président français.

À n’en citer que cela, faut-il se demander sur les véritables raisons derrière ce traitement qu’ont réservé ces médias français à l’affaire ? Une chose est sûre, il en demeure inconcevable que des médias d’une telle envergure mitige un si important développement dans le dossier de la mémoire entre les deux pays.