Affaire Ali Benchikh : la justice rend son verdict

Durant le mois de mai de l’année passée, Ali Benchikh, l’ancien international algérien, s’est retrouvé au cœur d’un « scandale ». L’affaire a commencé lorsqu’un groupe de ses voisins ont accusé son fils de faire de son studio, qui se trouve à Alger, une maison de rendez-vous.

Selon leurs déclarations, dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, les voisins de l’ancien joueur algérien ont dénoncé son fils, et ils l’ont accusé de louer un studio qui lui appartient à des couples « douteux ». Cette situation avait suscité une profonde inquiétude et une vive colère auprès des habitants du quartier.

Après ces accusations, Ali Benchikh et son fils ont été présentés devant le procureur de la république, le 27 mai 2021, pour deux procès. Un procès en diffamation et une poursuite pour une affaire de prostitution.

Une peine de deux ans de prison pour le fils de l’ancien international algérien

Six mois après le début de cette polémique, l’affaire est toujours en justice. Le procureur de la république a demandé, au tribunal de Sidi M’hamed, d’infliger des peines de prisons à tous les accusés dans l’affaire d’Ali Benchikh, à savoir le fils de Benchikh et un groupe de voisins qui l’ont dénoncé en public.

En effet, 7 personnes ont été accusées de diffamation, d’atteinte affectant la liberté des personnes et accusés aussi d’acte de destruction visant des bien privés. Et ce, à la suite du partage d’une vidéo sur les réseaux sociaux, où ils dénoncent le fils de Benchikh en plein public et l’accusent d’implication dans une activité « douteuse ».

Sur ce, le procureur de la république a demandé d’infliger des peines de deux à trois ans de prison ferme aux sept personnes.

Quant au fils de l’ancien footballeur, il a été accusé pour une affaire de possession et gestion d’une maison utilisée pour prostitution. Le procureur a réclamé une condamnation de 2 ans de prison ferme, avec une amande de 200 milles DA.