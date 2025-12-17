Affaire Aïssiou : les frères et un ancien vice-président de la FAF écopent de peines sévères

Le tribunal de Sidi M’hamed a lourdement condamné les frères Aissiou, actuellement en fuite. Dans cette lourde affaire de corruption, un ancien président d’un club algérois et vice-président de la Fédération algérienne de football est impliqué.

Selon le média « Ennahar » Le président du pôle pénal spécialisé dans les affaires de corruption financière et économique près le tribunal de Sidi M’hamed a prononcé, ce mercredi, des peines sévères et différenciées à l’encontre des mis en cause dans une importante affaire de corruption. Le dossier concerne notamment les frères Aïssiou, actuellement en fuite, poursuivis pour des faits de blanchiment d’argent dans le cadre d’une organisation criminelle structurée, ainsi que pour dissimulation de produits issus de crimes de corruption.

Selon la même source, le tribunal a condamné l’accusé non détenu, Bachir Ould-Zmirli, à une peine de sept (7) ans de prison ferme, assortie d’un mandat de dépôt immédiat. Ce dernier, est un ancien président d’un club algérois et vice-président de la Fédération algérienne de football entre 2017 et 2021, à l’époque de Kheireddine Zetchi, actuellement incarcéré à la prison de Koléa.

Le concerné a également écopé d’une amende financière ferme de huit (8) millions de dinars algériens pour le délit de dissimulation de revenus criminels provenant de faits de corruption. En revanche, il a été acquitté des charges relatives à la violation de la législation et de la réglementation des changes concernant les mouvements de capitaux vers et depuis l’étranger sans autorisation préalable.

Les responsabilités des autres accusés

Par ailleurs, le tribunal a condamné par contumace le principal accusé en fuite, Aissou Ayoub, à vingt (20) ans de prison ferme, assortis d’une amende de huit (8) millions de dinars, tout en confirmant le mandat d’arrêt international émis à son encontre. Les autres frères Aissiou, à savoir Omar, Ali et Abdelkrim, également en fuite, ainsi que la mise en cause « W.Z.I », ont été condamnés chacun à quinze (15) ans de prison ferme, avec une amende financière ferme de huit (8) millions de dinars. Les mandats d’arrêt émis contre eux ont été maintenus.

Le jugement a également concerné plusieurs personnes morales, notamment les sociétés SARL Aissiou, SARL Click Mall, Our Click Promotion ainsi que la société Albi Construction. Ces entreprises ont été condamnées à une amende globale de trente-deux (32) millions de dinars. Le tribunal a, en outre, ordonné la levée des saisies opérées sur un appartement appartenant à Makhlouf Saâdaoui, situé au lotissement A, dans la commune de Baba Hassan.

Implications économiques et civiles

Dans le volet civil, la juridiction a décidé de condamner solidairement les frères Aissiou à verser une indemnisation de trente (30) millions de dinars à l’Agent judiciaire du Trésor public, en réparation des préjudices subis.

Selon les éléments du dossier, les faits portent sur la dissimulation de revenus criminels issus de crimes de corruption, commis par l’accusé « B.O.Z » à travers la gestion illégale de biens immobiliers et de sociétés, en complicité avec les frères Aissiou. Parmi ces biens figure une entreprise de construction implantée dans l’un des quartiers huppés de Hydra, objet d’une décision judiciaire de confiscation. Cette société a notamment réalisé un projet de 69 logements, ayant causé un préjudice financier considérable au Trésor public, estimé à plusieurs milliards de dinars.

