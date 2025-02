Affaire Abdellaoui : la CD a-t-elle appliqué le règlement ou cédé à la pression ?

La direction du MC Alger va introduire un recours pour que la sanction d’Ayoub Abdellaoui soit revue à la baisse. Elle estime que la Commission de discipline ne s’est pas référée au règlement juste pour sanctionner le capitaine du Mouloudia.

Ayoub Abdellaoui a écopé d’une lourde sanction de la part de la Commission de discipline pour avoir proféré des insultes envers l’arbitre assistant lors du derby MCA-CRB en Coupe d’Algérie. En effet, il a été suspendu de six matchs fermes et devra s’acquitter d’une amende 50.000 DA.

Mais la direction du MC Alger va introduire un recours et compte aller loin dans cette affaire afin que la sanction du joueur soit revue à la baisse.

La Commission de discipline a-t-elle appliqué le règlement ?

Apparemment, les jurys de la Commission de discipline se sont référés à l’article 74 du Code disciplinaire pour infliger ladite sanction sur Ayoub Abdellaoui. Dans l’alinéa 1 de cet article, on peut lire noir sur blanc : « Tout geste obscène exprimé par quelque moyen que ce soit, par un joueur, dirigeant ou entraîneur portant atteinte à la dignité et à l’honneur d’une personne est sanctionnée comme suit – Joueur : Six (6) matches de suspension fermes ; et cinquante mille dinars (50 000 DA) d’amende ».

Mais ce qu’il faut savoir, est que le capitaine du Mouloudia n’a fait aucun geste obscène. Il a juste proféré des insultes. Dans ce cas, les jurys de la CD auraient dû se référer de l’alinéa 2 dans l’article 74, plutôt que l’alinéa 1, et qui stipule : « Tout propos injurieux exprimé par un joueur, dirigeant ou entraîneur portant atteinte à la dignité et à l’honneur d’une personne est sanctionnée comme suit : Quatre (04) matches de suspension fermes et cinquante mille dinars (50 000 DA) d’amende ».

Face à cette décision jugée injuste, la direction du Mouloudia ne compte pas se taire. En effet, elle a déjà entamé les démarches pour introduire un recours afin que la sanction d’Abdellaoui soit revue à la baisse.

Le Doyen est décidé à défendre le capitaine d’équipe et n’exclut pas d’aller jusqu’au bout pour faire valoir ses droits, en recourant au TAS algérien et éventuellement celui de Lausanne s’il le faut. À noter qu’Ayoub Abdellaoui ne s’est pas entrainé depuis jeudi passé car il est abattu et choqué de la lourde sanction dont il a écopé.