Affaire 5e mandat : le verdict tombe pour Saïd Bouteflika et Haddad

Le tribunat de Sidi M’Hamed a condamné, ce lundi 6 juin 2022, le frère et conseiller personnel du défunt président, Saïd Bouteflika, à 8 ans de prison ferme, assortie d’une amende d’un million de dinars. Le tribunal a également condamné l’homme d’affaires, Ali Haddad à 4 ans de prison ferme et à une amende de 3 millions de dinars, avec confiscation de tous ses biens. Pour leur implication dans l’affaire relative au financement occulte de la campagne électorale du 5ᵉ mandat.

Il est à rappeler que les deux accusés ont déjà été poursuivis par la justice pour leur implication dans d’autres affaires de corruption. Les deux mis en cause ont été jugés, dans le cadre de cette affaire, pour des faits relatifs au financement occulte de la campagne électorale du 5ᵉ mandat du défunt Président Bouteflika, mais aussi pour blanchiment d’argent et dissimulation de biens issus d’infraction criminelle et de corruption.