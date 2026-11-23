Une facture payable dans trois mois peut étrangler la trésorerie d’une PME. Les banques algériennes peuvent désormais la financer tout de suite, grâce à l’affacturage. La Banque d’Algérie vient d’en fixer les règles : factures éligibles, contrat, coût et limites.

Qu’est-ce que l’affacturage et comment fonctionne-t-il en Algérie ?

L’affacturage permet à une entreprise de céder ses factures à une banque, qui la paie sans attendre l’échéance. Prenons une PME qui livre pour 5 millions de dinars de marchandises à un distributeur. Son client doit la régler dans 90 jours, mais elle doit payer ses salaires et ses fournisseurs maintenant.

Avec l’affacturage, la PME transfère cette facture à sa banque, appelée le « factor ». La banque lui verse le montant, diminué de sa rémunération. Elle se charge ensuite d’encaisser l’argent auprès du client à l’échéance.

L’opération réunit donc trois acteurs. L’entreprise qui cède sa facture devient « l’adhérent », et son client reste « le débiteur ». La banque prend la place de l’entreprise : le client doit désormais la payer directement.

Quelles sont les nouvelles règles de la Banque d’Algérie sur l’affacturage ?

Un règlement du 13 août 2026 encadre désormais l’affacturage. Il est paru au Journal officiel du 16 septembre. Une instruction du 7 octobre en précise les modalités pratiques, applicables dès sa signature. Ces deux textes donnent enfin un mode d’emploi complet à cette technique de financement.

Le Code de commerce prévoit pourtant l’affacturage depuis 1993. Faute de règles d’application, le marché ne s’est jamais vraiment développé. Une étude du cercle de réflexion CARE l’a constaté en 2021. Aucune société spécialisée n’avait vu le jour depuis 1995.

Le nouveau règlement réserve l’affacturage aux banques et aux établissements financiers agréés. Il l’assimile à une opération de crédit, avec les mêmes règles de prudence. Chaque opération doit aussi figurer à la centrale des risques de la Banque d’Algérie.

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Quelles factures une banque peut-elle financer par l’affacturage ?

Seules les créances commerciales sont concernées, c’est-à-dire les factures entre commerçants ou issues d’un acte de commerce. Elles doivent être constatées par une facture ou un document équivalent. Le client débiteur doit en outre résider en Algérie.

La facture doit remplir plusieurs conditions cumulatives. Son montant doit être certain, déterminé et non contesté par le client. Son échéance de paiement doit tomber moins de six mois après la date de facturation.

D’autres factures restent exclues. Une créance déjà payée en partie, déjà nantie ou dont l’échéance a été repoussée ne peut pas être financée. Le texte écarte aussi les clients en cessation de paiements, en redressement ou en liquidation judiciaire.

Affacturage ou crédit bancaire : quelle différence pour une entreprise ?

Sur le plan juridique, l’affacturage reste assimilé à un crédit. Son fonctionnement change pourtant tout pour l’entreprise. Elle ne rembourse pas la banque : c’est son client qui paie la facture à la banque.

Le règlement va plus loin. Il définit l’affacturage comme une opération où la banque paie ferme la facture et supporte le risque de non-remboursement. Avec l’escompte d’un effet de commerce, la banque peut au contraire se retourner contre l’entreprise en cas d’impayé.

Cette protection a une contrepartie : la banque choisit les factures qu’elle accepte. Elle évalue la situation de l’entreprise et celle de son client avant de signer. Elle fixe aussi un plafond global et un plafond par client.

Comment demander un affacturage à sa banque : les étapes

L’entreprise dépose d’abord une demande auprès de sa banque. Elle y identifie ses clients et fournit ses informations financières. La banque analyse alors les deux dossiers, celui de l’entreprise et celui de chaque client.

Si la banque accepte, les deux parties signent un contrat écrit, intitulé « contrat d’affacturage ». Il précise les commissions, la durée, la liste des clients et les plafonds de financement. La banque ne peut verser aucun dinar avant cette signature.

L’entreprise transmet ensuite ses factures avec un bordereau récapitulatif et les justificatifs demandés. La banque vérifie chaque facture avant de la financer. L’entreprise signe alors une quittance de subrogation en deux exemplaires, selon un modèle officiel. Elle appose aussi un cachet sur ses factures : le client doit payer uniquement la banque. Elle lui envoie enfin la quittance par lettre recommandée, et la banque s’assure de cet envoi.

Combien coûte l’affacturage en Algérie ?

La banque se rémunère par deux commissions. La commission de financement rémunère l’avance d’argent. La commission d’affacturage couvre la gestion, le recouvrement et, le cas échéant, le risque d’impayé.

Aucun tarif officiel n’existe : chaque banque fixe ses conditions et doit les rendre publiques. L’étude de 2021 estimait la commission d’affacturage entre 0,4 % et 2,5 % du montant confié. Elle situait la commission de financement entre 7,5 % et 8,5 % par an.

Reprenons la facture de 5 millions de dinars payable à 90 jours, avec des taux fictifs pour l’exemple. Un financement à 8 % par an coûte environ 100 000 dinars sur trois mois. Une commission de 1 % ajoute 50 000 dinars. L’entreprise touche alors environ 4,85 millions de dinars hors taxes, selon ce calcul de la rédaction.

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Quelles banques proposent l’affacturage en Algérie ?

Le cadre réglementaire n’a été finalisé qu’à l’automne 2026. Le marché bancaire entre donc dans une phase de préparation opérationnelle. Les banques doivent maintenant bâtir leurs offres et publier leurs conditions dans leurs tarifs.

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Le chantier se prépare depuis plus d’un an. En octobre 2025, Afreximbank et l’association mondiale du secteur, FCI, ont organisé un atelier sur l’affacturage à Alger. La Banque d’Algérie parrainait cette rencontre, et les deux organismes ont proposé de former ses équipes.

Avant de signer, une entreprise a intérêt à demander une simulation écrite sur une même facture. Elle doit y voir toutes les commissions, les frais de dossier et les éventuelles retenues. Comparer deux ou trois banques permet ensuite de connaître le coût réel.

Factures impayées : l’affacturage peut-il sauver la trésorerie d’une PME ?

Les PME algériennes attendent en moyenne près de 90 jours avant d’être payées, selon l’étude de 2021. Le plafond de six mois couvre donc la plupart des délais habituels. L’affacturage peut ainsi transformer ces factures en argent disponible tout de suite.

L’outil ne règle pas tout, en revanche. Une facture contestée, dont l’échéance a été repoussée ou due par un client en difficulté reste exclue. Or ce sont souvent ces factures qui pèsent le plus sur la trésorerie des petites entreprises.

Le bon réflexe consiste donc à céder la facture dès son émission, sans attendre un retard de paiement. Une facture déjà impayée depuis des mois a peu de chances d’être acceptée. Aucune banque n’a d’ailleurs l’obligation d’accepter une facture, même si elle remplit toutes les conditions.

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FAQ : affacturage en Algérie, les questions des entreprises

Qui peut proposer l’affacturage en Algérie ?

Seuls les banques et les établissements financiers agréés peuvent le pratiquer de façon habituelle. La Banque d’Algérie assimile cette activité à une opération de crédit. Elle la soumet donc aux mêmes contrôles.

Une entreprise peut-elle céder une facture adressée à un client étranger ?

Non, le client débiteur doit résider en Algérie. Les factures à l’export ne relèvent donc pas de ce dispositif. Les exportateurs disposent d’autres financements de trésorerie auprès de leur banque.

Quelle est la durée maximale d’une facture financée ?

L’échéance de paiement doit tomber moins de six mois après la date de facturation. Une facture payable à sept mois ne peut donc pas être financée. Une échéance repoussée exclut aussi la facture.

Que se passe-t-il si le client ne paie pas la banque ?

Le règlement définit l’affacturage comme une opération où la banque supporte le risque de non-remboursement. L’entreprise doit en revanche garantir que sa facture remplit toutes les conditions. Elle doit aussi prévenir la banque de tout événement qui menace la solvabilité de son client.

Peut-on faire financer la même facture par deux banques ?

Non, un contrat qui finance une facture déjà financée par un autre affacturage est nul. Chaque opération figure en outre à la centrale des risques de la Banque d’Algérie. Les banques peuvent donc repérer un double financement.

Le client doit-il donner son accord ?

Non, le transfert de la facture s’impose au client sans son consentement. L’entreprise doit toutefois l’en informer sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception. À partir de cette notification, le client paie directement la banque, à l’échéance prévue.