Aéroports les plus fréquentés d’Afrique en juin 2026 : Alger se hisse dans le Top 5

En pleine accélération de sa connectivité africaine, l’aéroport d’Alger confirme son changement de dimension. Le dernier palmarès du média Aviation A2Z, dévoilé ce mardi 30 juin, place l’infrastructure au top 5 des hubs les plus actifs d’Afrique en juin 2026.

Le secteur aérien africain poursuit sa progression durant la saison estivale, les compagnies aériennes augmentant leurs capacités pour répondre à la demande croissante de voyages domestiques et internationaux.

En 2026, les principaux aéroports les plus fréquentés du continent ont joué un rôle important en reliant l’Afrique à des destinations à travers l’Europe, l’Asie, le Moyen-Orient et l’Amérique.

🟢 À LIRE AUSSI : Air Algérie renforce son réseau : cinq nouvelles destinations annoncées



Alger dans le Top 5 des aéroports les plus fréquentés en juin 2026

Le dernier classement des dix aéroports les plus fréquentés du continent, basé sur la capacité de sièges au départ, témoigne d’une dynamique remarquable. Cette croissance généralisée s’explique par l’explosion de la demande des passagers, mais aussi par les investissements massifs des États et des compagnies locales dans la modernisation de leurs infrastructures et l’extension de leurs réseaux.

Au sommet du podium, l’aéroport international du Caire (1er) conserve sa couronne de leader incontesté avec une offre colossale de plus de 1,65 million de sièges au départ. Il est directement talonné par Addis-Abeba Bole (2e) qui dépasse les 1,13 million de sièges, porté par la puissance d’Ethiopian Airlines. À la troisième place, le hub sud-africain Johannesburg OR Tambo (3e) franchit lui aussi la barre symbolique du million de passagers potentiels (1,06 million).

Par ailleurs, Casablanca Mohammed V (4e) s’impose comme une passerelle entre l’Afrique et l’Europe avec 666 000 sièges programmés. Juste derrière, l’aéroport d’Alger Houari Boumediene (5e) signe une performance remarquable en s’emparant de la cinquième place (532 000 sièges), récoltant les fruits de ses récents agrandissements de terminaux. Plus bas, l’aéroport de Marrakech-Menara (7e) capte près de 497 000 sièges, tandis que Tunis-Carthage (9e) maintient sa position avec 422 000 sièges.

Le Cap, Nairobi, Lagos…

Le reste du continent n’est pas en reste. L’Afrique du Sud place un second fleuron avec Le Cap (6e), qui dépasse les 515 000 sièges. En Afrique de l’Est, le Kenya brille à travers l’aéroport Jomo Kenyatta de Nairobi (8e), plateforme centrale de Kenya Airways, qui affiche une croissance annuelle très saine avec près de 487 000 sièges au départ.

Enfin, l’aéroport Murtala Muhammed de Lagos (10e) ferme ce prestigieux top 10 africain en franchissant le cap des 417 000 sièges au départ. Malgré sa dixième position, la principale porte d’entrée du Nigeria se distingue particulièrement ce mois-ci : elle enregistre la plus forte croissance de capacité d’une année sur l’autre parmi tous les finalistes, portée par une explosion de la demande sur les vols intérieurs et régionaux.

🟢 À LIRE AUSSI : Volotea ouvre sa première ligne Espagne–Algérie : des vols à prix cassés dès 25 €