Aéroports paralysés aux États-Unis : plus de 5 700 vols annulés, ce qui s’est passé

Tous les vols au départ des aéroports américains ont été cloués au sol pendant plus de quatre heures, vendredi 13 novembre. Une panne de communication du contrôle aérien a provoqué plus de 5 700 annulations, et l’Europe a suspendu ses vols vers les États-Unis. Ce qui s’est passé, ce qu’a dit le gouvernement américain et les conséquences pour les voyageurs.

Pourquoi tous les vols ont-ils été bloqués aux États-Unis ?

L’Administration fédérale de l’aviation (FAA) a ordonné vendredi 13 novembre l’arrêt de tous les départs dans les aéroports des États-Unis. La mesure est tombée peu avant 16 heures, heure de New York, soit vers 22 heures en Algérie. Une telle décision, à l’échelle de tout le pays, reste exceptionnelle.

En cause : un problème de communication touchant les 22 centres régionaux de contrôle aérien, qui guident les avions entre les aéroports. La FAA a justifié l’arrêt des vols par des « circonstances extraordinaires » et des raisons de sécurité. Les avions déjà en vol ont pu poursuivre leur route ou être déroutés.

Le trafic a repris à 20 h 15, heure de New York, soit vers 2 h 15 du matin en Algérie, après plus de quatre heures de blocage. « Nous avons rouvert l’espace aérien », a déclaré le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, depuis la Maison-Blanche. Les perturbations se poursuivent toutefois ce samedi.

Combien de vols ont été annulés ou retardés aux États-Unis ?

Environ 11 000 vols, transportant plus de 1,5 million de passagers, devaient décoller vendredi des aéroports américains. Plus de 5 700 vols ont finalement été annulés vendredi, selon le site de suivi FlightAware. Les compagnies avaient déjà annulé près de 1 000 vols supplémentaires pour samedi.

Au moins 600 vols ont été déroutés vers d’autres aéroports, notamment Chicago O’Hare, Denver et Dallas-Fort Worth. À Chicago O’Hare, l’un des aéroports les plus fréquentés du pays, plus de 300 vols ont été annulés et près de 850 retardés en fin d’après-midi. Des scènes d’attente et de confusion ont été signalées dans de nombreux terminaux.

Plusieurs compagnies ont préféré annuler le reste de leurs vols de la journée. C’est le cas de JetBlue et d’Air Canada pour leurs liaisons américaines. Des milliers de passagers ont dû passer la nuit à l’aéroport ou chercher un hôtel en urgence.

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Panne du contrôle aérien : qu’a déclaré le gouvernement américain ?

Le secrétaire aux Transports, Sean Duffy, a attribué la panne à des routeurs « surchargés de données », qui ont transmis des informations incohérentes. Il a mis en cause un système de contrôle aérien « incroyablement vieux ». Les autorités n’ont exclu aucune piste, mais affirment n’avoir aucun indice d’une cyberattaque.

Sean Duffy et le secrétaire à la Sécurité intérieure, Markwayne Mullin, ont tenu une conférence de presse à la Maison-Blanche vendredi soir. Selon un responsable de la Maison-Blanche, le président Donald Trump était tenu informé en permanence de la situation. La cause exacte de la panne n’était pas encore confirmée samedi matin.

Sean Duffy a aussi critiqué le Congrès, accusé de tarder à financer un nouveau système de contrôle aérien. Selon lui, le président réclame ce financement depuis un an. Il a évoqué un besoin d’environ 50 milliards de dollars pour moderniser l’ensemble du système.

Que vont faire les autorités américaines après la panne ?

Au Sénat, la commission du Commerce va examiner les causes de la panne. Sa responsable démocrate, Maria Cantwell, veut notamment étudier les technologies utilisées pour les communications principales et de secours. Le sénateur démocrate Andy Kim a qualifié cet arrêt des vols de « scandaleux ».

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Cette panne relance le débat sur la vétusté du contrôle aérien américain. Le système avait déjà été mis à rude épreuve en novembre 2025, pendant la paralysie budgétaire du gouvernement fédéral. La FAA avait alors réduit de 10 % les vols dans 40 grands aéroports, faute de contrôleurs suffisamment nombreux.

Vols internationaux : quelles conséquences en Europe et dans le monde ?

La panne a rapidement dépassé les frontières des États-Unis. À la demande de la FAA, Eurocontrol, l’organisme européen de gestion du trafic aérien, a suspendu tous les départs vers les États-Unis depuis ses 42 pays membres. La suspension devait durer jusqu’à minuit, heure de New York.

Les vols vers les États-Unis au départ de l’Asie ont aussi été perturbés. Un vol Delta entre Hong Kong et Los Angeles a été annulé, et des liaisons au départ de Shanghai ou de Singapour ont été retardées. Air Canada a aussi averti que ses vols vers les Caraïbes et l’Amérique du Sud, qui traversent l’espace aérien américain, pouvaient être touchés.

Pour les voyageurs algériens et franco-algériens à destination des États-Unis, souvent en correspondance à Paris, Francfort ou Istanbul, ces suspensions ont pu entraîner des retards ou des correspondances manquées. Les perturbations pourraient se prolonger plusieurs jours, le temps que les compagnies replacent leurs avions et leurs équipages. Mieux vaut vérifier l’état de son vol auprès de la compagnie avant de partir à l’aéroport.

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Vol annulé à cause de la panne : quels sont les droits des passagers ?

Une panne du contrôle aérien est généralement considérée comme une circonstance extraordinaire. Pour les vols au départ de l’Union européenne, elle ne donne donc en principe pas droit à une indemnisation financière. La compagnie reste toutefois tenue de proposer un autre vol ou un remboursement, ainsi qu’une prise en charge.

Cette prise en charge comprend des repas, et un hébergement lorsque l’attente dure jusqu’au lendemain. Aux États-Unis, les passagers dont le vol est annulé peuvent aussi obtenir le remboursement de leur billet s’ils renoncent à voyager. Il est conseillé de conserver toutes ses factures et justificatifs.