Aéroports espagnols : une situation d’attente déplorable

A l’approche de la saison estivale et avec la levée des restrictions liées à la pandémie dans plusieurs pays, nombreux sont les voyageurs qui ont quitté leur pays de résidence pour rejoindre la méditerranée. Cependant, arrivés à destination, la galère au niveau des aéroports est toujours au rendez-vous.

Louper son vol à cause des interminables queues à l’aéroport : cela met les nerfs des voyageurs sous pression. Plus de trois mille personnes ont été confrontées à cette situation durant les vacances de Pâques et ce, à l’aéroport de Madrid.

En fait, de longues files d’attente ont été enregistrées au niveau du contrôle de police, étant donné que l’aéroport espagnol manquait de ressources suffisantes pour maîtriser la foule de passagers. Ceux-ci provenaient pour beaucoup du Royaume-Uni, ravis de fuir la grisaille de l’Angleterre pour rejoindre les plages ensoleillées de la Costa del Sol.

En particulier depuis que le gouvernement britannique a enfin décidé de lever les mesures de restriction des voyages, ce qui a permis aux touristes britanniques de regagner leur liberté de déplacement. Hélas, nombreux sont ceux qui ont raté leur vol, à cause d’une mauvaise gestion en interne et des agents de police qui ont été débordés en raison de cette flambée de voyageurs.

Confrontées à cette désastreuse situation, et craignant un retour en arrière pour cet été, les transporteurs aériens exigent des responsables des aéroports espagnols un renforcement des équipes policières nationales en charge du contrôle des passeports.

« Ce sera le premier été où les passeports des voyageurs au Royaume-Uni devront être contrôlés et le premier où le trafic aérien devrait être normal (…) Il y a déjà eu des problèmes et nous devons éviter que cela ne se produise pendant la haute saison. C’est pourquoi il est important qu’un nombre suffisant de policiers soient affectés pour gérer le nombre élevé de passagers » a déclaré le président de l’association Líneas Aéreas.

Une solution de pointe pour une telle problématique

Par ailleurs, la gestion des frontières fait partie des armes de guerre au sein de l’Union européenne, qui en 2017 a notamment adopté le système EES, des bornes automatiques destinées à enregistrer chaque entrée et sortie des voyageurs, qui remplacent le tampon manuel des passeports.

Ce nouveau dispositif, qui permettra de simplifier le travail des policiers et faire gagner à chacun du temps, entrera en service au cours de l’année 2022. En attendant, il faudra que les policiers se mobilisent pour assurer l’accueil des voyageurs britanniques dans quelques semaines.

Auparavant, et avant la pandémie, ce sont trois millions de touristes qui sont arrivés en Espagne depuis le Royaume-Uni. Cette année, les professionnels du secteur du tourisme prévoient que ce chiffre atteindra sûrement celui enregistré en 2019, étant donné que les touristes britanniques représentent 30 % des entrées à l’aéroport de Malaga.