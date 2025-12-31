Aéroports africains les plus actifs en 2025 : où se situe l’aéroport d’Alger?

À l’approche des fêtes de fin d’année, le trafic aérien africain connaît une nette accélération. Selon les données publiées par la société d’analyse OAG, les aéroports du continent ont programmé une hausse significative de leur capacité pour décembre 2025. Cette période stratégique, marquée par les déplacements touristiques et les retours de la diaspora, révèle les plateformes les plus actives d’Afrique. Dans ce classement très attendu, la position de l’aéroport international d’Alger suscite une attention particulière.

Le Caire, Johannesburg et Addis-Abeba dominent le ciel africain

Sans surprise, l’aéroport international du Caire arrive en tête du classement africain. Pour décembre 2025, il affiche 1 687 283 sièges programmés au départ en aller simple, soit une progression de 7,8 % par rapport à décembre 2024. Cette performance confirme le rôle central de l’Égypte comme premier marché aérien du continent.

L’aéroport O.R. Tambo de Johannesburg se classe deuxième avec 1 224 799 sièges, enregistrant une croissance de 6,8 %. Addis-Abeba complète le podium grâce à l’aéroport international de Bole, qui totalise 1 173 631 sièges et une hausse annuelle de 5,5 %. Ces trois hubs conservent leur statut de points de correspondance majeurs pour l’Afrique.

Le Maroc accélère fortement grâce au tourisme

Le Maroc se distingue par une dynamique particulièrement soutenue. L’aéroport Mohammed V de Casablanca occupe la quatrième place avec 684 337 sièges programmés, en hausse de 17,5 %. Marrakech-Menara se hisse au sixième rang avec 587 925 sièges, affichant une croissance de 13,6 %. Ces chiffres traduisent l’attractivité continue du pays, portée par le tourisme et une forte demande internationale.

L’aéroport d’Alger en progression notable

L’aéroport international Houari Boumediene d’Alger se classe au septième rang africain. Pour décembre 2025, il a programmé 552 147 sièges au départ, soit une augmentation de 10 % par rapport à la même période en 2024. Même s’il ne figure pas sur le podium, Alger s’impose parmi les plateformes en croissance notable sur le continent.

Cette évolution reflète l’intensification des déplacements de la diaspora algérienne durant les fêtes, mais aussi une reprise progressive de la demande sur certaines lignes internationales. L’aéroport d’Alger confirme ainsi son rôle stratégique en Afrique du Nord, même si un écart important subsiste avec les grands hubs continentaux.

Un trafic africain porté par l’international et le low cost

Au total, l’Afrique comptera 25,2 millions de sièges réguliers programmés en décembre 2025, en hausse de 6,8 % sur un an. Les liaisons internationales dominent largement le marché avec 77 % de la capacité totale, affichant une progression de 7,6 %. Le trafic intérieur progresse plus modestement, avec une hausse de 4,4 %.

Les compagnies aériennes traditionnelles assurent encore 79 % de l’offre, mais les transporteurs à bas prix poursuivent leur expansion. Leur capacité augmente de 9,9 %, atteignant 5,2 millions de sièges. Cette tendance montre une adaptation claire aux contraintes budgétaires des voyageurs africains et de la diaspora.

Des marchés contrastés mais dynamiques

L’Égypte demeure le plus grand marché national avec près de 3 millions de sièges programmés en décembre 2025. La Tanzanie affiche la croissance la plus rapide du continent, avec une hausse de 20,1 %. Nairobi, classé huitième, présente une capacité stable de 505 114 sièges. Lagos et Hurghada ferment le top 10.

Dans ce contexte contrasté, l’aéroport d’Alger s’inscrit dans une dynamique de progression réelle. Sa croissance confirme le poids croissant des déplacements familiaux, touristiques et diasporiques dans l’évolution du transport aérien africain.