Aéroport Paris CDG : du changement chez ASL Airlines

Suite à la dernière mise à jour des programmes de vols vers l’Algérie, datant de fin mars 2022, ASL Airlines exploite ou prévoit de desservir Alger et Oran à partir des aéroports de Paris – Roissy Charles de Gaulle, Lyon, Lille ainsi que Bâle-Mulhouse.

La compagnie opère également à partir de trois aéroports algériens et propose des vols spéciaux, qualifiés de « rapatriement » (aller simple destiné aux voyageurs ayant une raison impérieuse) : Alger, Annaba et Bejaia. En provenance de Paris – Roissy Charles de Gaulle, ASL Airlines exploite 11 vols hebdomadaires pour rejoindre l’aéroport Houari Boumediene d’Alger. Ces vols sont desservis par des Boeing 737-700.

A ce jour, la compagnie ASL Airlines exploite ses liaisons vers l’Algérie depuis le terminal 2A de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle. Cependant, à compter du 4 mai 2022, cette compagnie change en effet de terminal. Elle déménage vers le terminal 3. Cette modification ne porte pas que sur les liaisons à destination de l’Algérie.

Par conséquent, si vous envisagez de voyager en compagnie d’ASL Airlines au départ de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, faites en sorte de prendre vos précautions : à compter du 4 mai de l’année en cours, les enregistrements ont désormais lieu au terminal 3.

ASL Airlines va-t-elle reprendre ses vols vers Béjaïa ?

La compagnie aérienne française ASL Airlines a répondu à la question concernant la relance de ses vols vers Bejaia au départ de la France. En effet, de nombreux internautes se posent la question, via les réseaux sociaux, concernant la reprise des liaisons en provenance de France vers Bejaia. Pour rappel, la compagnie ASL Airlines fait partie des compagnies qui assuraient la desserte de l’aéroport de Bejaia auparavant, avant la crise sanitaire.

Suite à l’annonce de la reprise de ses liaisons vers Alger à partir des aéroports de Paris-CDG, Lyon et Lille, un grand nombre d’internautes se questionnent sur la reprise des services de la compagnie à destination de Béjaïa. La compagnie française rappelle que pour l’instant, elle n’est autorisée à effectuer que des vols spéciaux à partir de Bejaia. ASL Airlines spécifie que ses vols au départ de Bejaia vers Paris sont proposés à la vente via son site internet ou par l’intermédiaire des agences de voyages en Algérie. Toutefois, conformément au programme du mois de mai, cette compagnie n’a prévu aucune liaison entre Béjaïa et Paris.

ASL Airlines a fait savoir, en répondant à ses clients via sa page Facebook, que pour le moment, elle ne dispose pas de date pour une vente éventuelle de billets Paris-Bejaia. En outre, il convient de souligner que les compagnies aériennes ne desservent que trois aéroports au départ de l’étranger et ce, depuis sa réouverture aux frontières aériennes, à savoir le 1er juin 2021.Sont concernés l’aéroport international Houari Boumediene à Alger ainsi que les aéroports d’Oran et de Constantine. ASL Airlines assure actuellement la desserte d’Alger à partir des aéroports de Paris-CDG, Lille et Lyon.