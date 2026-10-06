Aéroport d’Oran : 8 kg d’or et 20 340 euros saisis sur une passagère

Une passagère sur le point de s’envoler vers l’Europe depuis l’aéroport international Ahmed Ben Bella n’ira pas plus loin que le poste de police de l’aérogare. Repérée au passage du scanner, elle transportait neuf lingots d’or soigneusement plaqués sous ses vêtements, soit environ 8 kilogrammes de métal précieux, auxquels s’ajoutaient 20 340 euros en espèces. L’enquête a conduit dans la foulée à l’arrestation d’un second suspect, présenté comme son complice dans un montage de blanchiment d’argent à destination de l’étranger.

Le scanner de l’aéroport d’Oran trahit neuf lingots d’or

Tout s’est joué à l’entrée de l’aérogare. Les agents de la police des frontières aériennes ont relevé une anomalie lors du passage de la voyageuse devant l’appareil de contrôle. La fouille réglementaire qui a suivi a confirmé leurs soupçons : des barres d’or avaient été fixées contre son corps, dissimulées sous plusieurs couches de vêtements.

Le total atteint 7,73 kilogrammes répartis en neuf lingots. S’y ajoute une somme importante en monnaie forte, très au-delà des plafonds tolérés par la réglementation algérienne des changes. L’ensemble devait quitter le territoire à bord d’un vol vers un pays européen.

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Le SRLCO d’Oran remonte jusqu’au complice et saisit deux véhicules

L’interpellation de la passagère n’a pas clos le dossier. Le Service régional de lutte contre la criminalité organisée de l’Ouest a repris la main, sous la supervision du parquet compétent. Les investigations ont permis d’identifier puis d’arrêter l’homme qui pilotait l’opération avec elle.

Deux véhicules de tourisme ont par ailleurs été récupérés par les enquêteurs. Ces saisies accompagnent les lingots et les billets déjà placés sous main de justice. La structure visée est décrite comme une organisation criminelle rodée, spécialisée dans le transfert illégal de capitaux hors des frontières.

Deux suspects déférés pour blanchiment d’argent en bande organisée

La femme et son complice ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal d’Es Senia, à Oran. Les faits retenus contre eux portent sur le délit de blanchiment d’argent commis dans le cadre d’un groupe criminel organisé, ainsi que sur l’infraction à la réglementation des changes et aux mouvements de capitaux de et vers l’étranger.

Ces qualifications figurent parmi les plus lourdes du dispositif répressif algérien en matière financière. Elles combinent le code pénal, la législation anticorruption et les textes encadrant la circulation des devises. Les peines encourues se comptent en années de prison ferme, assorties d’amendes proportionnelles aux sommes concernées.

L’aéroport Ahmed Ben Bella sous surveillance renforcée

Le hub oranais concentre une part croissante des affaires de trafic de devises enregistrées dans l’ouest du pays. Les contrôles y ont été densifiés, avec un travail de renseignement en amont et une observation plus serrée des comportements en salle d’embarquement. Les résultats suivent.

En octobre dernier, la police des frontières et le SRLCO avaient conjointement neutralisé un réseau de transfert illégal de capitaux avec 120 000 euros saisis. Un mois plus tôt, trois voyageurs en route pour la Turquie avaient été arrêtés avec un montant identique camouflé au fond de leurs bagages.

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La coordination entre les deux services s’impose désormais comme la méthode de référence. La police des frontières détecte au point de passage, le SRLCO remonte ensuite la chaîne jusqu’aux donneurs d’ordre. Un schéma également appliqué à Alger, où douze personnes ont comparu pour un trafic de lingots organisé via Houari Boumediene.