Aéroport international d’Oran : transfert de tous les vols dès samedi

Plusieurs changements sont prévus en ce qui concerne le programme des vols de et depuis l’aéroport d’Oran. L’aéroport a annoncé le jeudi 19 janvier 2023 que les vols de plusieurs compagnies aériennes seront transférés. L’établissement de gestion de services aéroportuaires précise que les compagnies aériennes concernées sont : Air Algérie, Volotea, Transavia, Air France, Tunisair, Turkish Airlines, TUIfly, Vueling et ASL Airlines.

Les vols internationaux se feront donc à partir de la nouvelle aérogare internationale d’Oran Ahmed Ben Bella le terminal 1(T1). Il faut savoir que ce transfert sera mis en place et ce à compter du samedi 21 janvier 2023 à 18h00. Aucune information complémentaire relative à la durée de ces changements n’a été communiquée.

Aéroport d’Oran : transfert des vols domestiques

Selon la même source, les vols domestiques seront eux aussi transférés et ce vers l’ancienne aérogare internationale d’Oran. Ainsi, les compagnies aériennes concernées sont Air Algérie et Tassili Airlines. L’aéroport d’Oran ajoute que les vols à destination d’El Omra sont eux aussi affectés par ce changement, et ce dès le dimanche 22 janvier 2023.

Il faut donc savoir que le chapiteau sera fermé, dès le samedi à minuit. Cette initiative a été prise, dans le but « d’offrir une meilleure prestation de services aux passagers ».

La compagnie aérienne nationale Air Algérie, vient par le biais d’un communiqué publié le 20 janvier 2023 directement sur sa page Facebook officielle confirmer la nouvelle. Dans ladite publication, Air Algérie affirme «l’ensemble de ses vols domestiques de et vers Oran au Terminal 2 ancienne aérogare Internationale au lieu du chapiteau et ce à compter du 22 Janvier 2023».